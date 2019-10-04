بعد عرض "الجوكر" بالسينمات.. طبيب نفسى: نوعية دراما تصيب بالاكتئاب

السينما وسيلة للترفيه، وتعد بالنسبة لعدد كبير من الجمهور حالة عشق خاصة، لكن هناك بعض الأفلام التى قد تصيب مشاهديها بالأمراض النفسية والتعب الجسدى إذا شاهدوها، وفور ذكر هذه المعلومة قد يتبادر إلى أذهاننا للوهلة الأولى أن الأمر يتعلق بأفلام الرعب، لكن من الغريب أن هناك أفلاما ليست مرعبة على الإطلاق، ويمكن أن تكون من نوعية الأعمال المشوقة والمفضلة لدى الكثيرين، منها ما يمكن أن نطلق عليها نوعية السيكودراما، وهو ما يتصف به فيلم "الجوكر" العالمي الذي يعرض فى مصر حاليًا.



وتزامنًا مع انطلاق عرض "الجوكر Joker" عالميًا، دعا النقاد للتحذير مما سيحمله الفيلم من عنف وتمجيد للجريمة إلى جانب تقديم الشخصية الرئيسية للعمل كضحية للظروف والمجتمع، حيث سبق وتم تجسيدها من قبل كبار الممثلين العالميين، وأثارت شخصية إعجاب وتعاطف ومحبة الكثير من الجماهير رغم أنها شريرة وخطيرة.



التقت "الدستور"، الطبيب النفسي، خالد محمود، للحديث عن تأثير بعض الأفلام الدرامية التى تتسم بالكآبة على من يعانون بالأساس من ميول اكتئابية، والذي قال إن "بعض الأفلام تؤدي إلى اضطراب الشخصية الاكتئابية، مثل اضطراب المزاج العام، وسيطرة الكآبة والحزن وعدم السعادة وفقد المتعة للشخص".



وتابع: "المسرح والتليفزيون بشكل خاص والسينما عند عرضها شيئا مؤثرا ودراميا بشكل كبير، أول من يتأثر بها هو الشخص المصاب بالاكتئاب، سواء كان الاكتئاب مزمنا أو موسميا، فمفهوم الذات عند هؤلاء المرضى يتركز حول اعتقادات بعدم الكفاية لهم في الدنيا، وانخفاض مستوى تقدير الذات، والميل إلى نقد الذات وإلقاء اللوم عليها وازدرائها، وإطالة التفكير وترك النفس للقلق والسلبية والانتقاد وتغير الأحكام تجاه الآخرين، والشعور بالتشاؤم".



ويستكمل: "ودائما يكون ذلك الشخص عرضة للشعور بالذنب أو الندم الشديد، في حين أن اضطراب الشخصية الاكتئابية يشترك في بعض التشابهات مع الاضطرابات المزاجية، التي تحدث للممثلين عند تمثيلهم الشخصية وتقمصهم الأدوار، غالبًا ما ينظر الأشخاص المصابون باضطراب الشخصية الاكتئابية نظرة كئيبة وقاتمة تجاه الحياة وتجاه أنفسهم وتجاه الماضي والمستقبل، وهم يعانون من مشكلات فيما يتعلق بتطوير العلاقات والحفاظ عليها".



وحذر الطبيب النفسي، من مشاهدة مثل هذه النوعية من الأفلام، لافتا إلى وجود 5 أنواع من الاكتئاب ناتجة عن مشاهدة المسلسلات والأفلام، وهى:

- اكتئاب "تعكر المزاج": بما في ذلك سمات السلبية والعدوانية، فغالبا المرضى الذين يعانون من هذا النوع من المشاكسة وتعكر المزاج، والشعور بالذنب، بالإضافة إلى احتقار الذات، تتفاقم هذه المشاعر لديهم بعد مشاهدة الأعمال المحبطة.



- اكتئاب "الموضة": تأتي بأعراض الهيستيريا والنرجسية، يرى من يعانون من اكتئاب الموضة عدم السعادة على أنها نمط شهير ومميز لخيبة الأمل الاجتماعية، ويرون أن الاكتئاب الشخصي وسيلة لتمجيد الذات، وأن المعاناة هي شيمة من شيم النبلاء، ويعتبر اهتمام الأصدقاء وأفراد الأسرة والأطباء جانبا إيجابيا للإصابة بمرض اكتئاب الموضة.



- اكتئاب "التقليل من الذات": يعاني المرضى الذين يعانون من هذا النوع من السخرية من الذات وتشويه السمعة والكراهية والخزي والانتقاص من شأن أنفسهم بسبب نقاط الضعف والعيوب، ويلوم هؤلاء المرضى أنفسهم لأنهم لا يشعرون بأنهم في حالة جيدة بما فيه الكفاية.



- الاكتئاب "الهوسي": يعاني المرضى الذين يعانون من الاكتئاب الهوسي من الحزن والكآبة العميقين، كما أنهم يشعرون باغتمام شديد، ويشعرون بالإجهاد والظلم.



- الاكتئاب "الاضطرابي": يعاني المرضى الذين يعانون من هذا النوع الفرعي من عدم الاستقرار الدائم، والإثارة، واليأس، والارتباك، ويدفع المصابين به إلى الانتحار لتجنب اليأس الذي يشعرون به في الحياة.



وقد استقبلت دور العرض المصرية فيلم "Joker من بطولة خواكين فينكس، وروبيرت دي نيرو، وإخراج تود فيليبس.



تدور أحداث الفيلم حول "آرثر فليك" الممثل الكوميدي الفاشل، الذي لا يحظى بتقدير المجتمع فيصيبه الجنون ويبدأ الانتقام، ويجسد خواكين فينكس شخصية آرثر الذي يتحول إلى الجوكر لاحقًا.