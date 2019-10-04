20 لاعبا في قائمة أسوان استعدادا لمواجهة الأهلي غدا بالدوري الممتاز

أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان مجدي عبد العاطي، قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة النادي الأهلي ضمن الجولة الثالثة بالدوري الممتاز والمقرر لها الثالثة عصر غد السبت باستاد أسوان.



وقال عبد العاطي، في تصريح اليوم الأربعاء - إن القائمة ضمت كلا من مسعد عوض ورضا السيد لحراسة المرمى، واللاعبون عبد الله السنجهاوي وإبراهيم القاضي ومحمد إسماعيل ومحمود نعيم والحسيني سمير وطارق أبو العز وهيثم الفيل وأحمد عامر وخالد الشيخ وموسى داو وأحمد الصغيري وعبد العزيز إمام وحسن طارق ومحمد الصباحي وفادي فريد وإبراهيم جلال وأوميد أوكري وأحمد عبد الظاهر.



ويحتل الأهلي مع بيراميدز والزمالك صدارة الترتيب برصيد 6 نقاط لكل منهم، بينما يأتي فريق أسوان بالمركز الـ12 برصيد نقطة واحدة من تعادل أمام فريق "إف سي مصر" الأسبوع الماضي، وهزيمة أمام مصر المقاصة بافتتاح مسابقة الدوري.



يذكر أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اعلن أيضا قائمة فريقه لمواجهة أسوان، والتى ضمت شريف إكرامي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ورمضان صبحي وحمدي فتحي ووليد أزارو ووليد سليمان وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج ومحمد الشناوي وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وأحمد فتحي وحسام عاشور وصلاح محسن وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد هاني ومصطفى شوبير.

