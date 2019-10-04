بويل يعود للتدريب مع سانت إيتيين

قال سانت إيتيين المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الجمعة إن كلود بويل سيعود للتدريب ليحل بدلًا من جيسلان برينتان لمدة ثلاث سنوات.



وسيعود بويل «58 عاما» مدرب ليستر سيتي وساوثامبتون السابق إلى دوري الأضواء الفرنسي بعد ثلاث سنوات على مغادرته نيس.



كما قاد موناكو للقب دوري الدرجة الأولى في عام 2000. وأقيل برينتان اليوم بعد سلسلة من النتائج المخيبة تراجع بسببها الفريق إلى المركز قبل الأخير في الترتيب.



وتنتظر الفريق مباراة قمة يوم الأحد مع أولمبيك ليون.



وقاد بويل ساوثامبتون لنهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية في 2017 واحتلال المركز الثامن في الدوري الممتاز لكن علاقته مع جماهير الفريق لم تكن جيدة وأقيل بعد موسم واحد.



واستغنى ليستر سيتي عن خدماته في فبراير شباط الماضي بعد 16 شهرًا في منصبه.