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عالم

وزير الخارجية الإماراتي يختتم زيارته إلى واشنطن

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 05:53 م
جريدة الدستور
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اختتم وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، زيارته الرسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، والتي التقى خلالها، جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب والمبعوث الرئاسي لشئون الرهائن هيو دوجان، إلى جانب بعض من كبار مستشاري أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي.

وأكد آل نهيان والمسئولون الأمريكيون خلال الاجتماعات - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الأربعاء - على أهمية استمرار التعاون بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية من أجل تعزيز المصالح المشتركة ومكافحة التطرف والإرهاب والعمل على بناء مستقبل مشرق لمنطقة الشرق الأوسط، كما تم التأكيد على العلاقات التجارية المتينة بين البلدين.

وقال آل نهيان "إن دولة الإمارات ملتزمة بالعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية على مواجهة التحديات العالمية الملحة وضمان استقرار المنطقة والعالم والاستفادة من كافة الفرص لتحقيق الازدهار في البلدين".

كما التقى في مبنى الكونجرس الأمريكي بمجموعة من مستشاري أعضاء مجلس الشيوخ في لجنتي القوات المسلحة والعلاقات الخارجية.

ونوه عبدالله بن زايد خلال اللقاءات بالتعاون القائم بين البلدين في المجالين الأمني والاقتصادي، كما بحث المساعي الجديدة الرامية لتعزيز المصالح المشتركة.

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