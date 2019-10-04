قنا للإنشاد الدينى تشدو بأغانيها على مسرح قصر الثقافة

قدمت فرقة قصر ثقافة قنا للإنشاد الديني على المسرح الصيفي، بالقصر مجموعة من أجمل أغانيها الدينية والتراثية ومنها "غصن القنا، وإلى رحاب يثرب، ومن مثله"، كما قدمت أغانيها الفردية منها "ام النبي، وسيد الخلق يا طه، ويا علينا بالخلايا، ومشتاقلك يا نبينا"، إلى جانب بعض المواهب المكتشفة.



واستمرارًا لورشة الخياطة بنادى المرأة تم تصميم ورقى بالرسم والقياس المطلوب لملابس أطفال حديثى الولادة بصنعها بالمنزل باستخدام خامة قماش مناسبة وقد شرحت المدربة للسيدات الأمور الفنية المتعلقة بوضع العلامات والقياس واستخدام المقص وتحديد الحجم المناسب.