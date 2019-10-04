ضبط سائق بحوزته أقراص مخدرة وحشيش برأس غارب

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة مدينة رأس غارب، من القبض على سائق بحوزته كمية من الأقراص المخدرة وجوهر الحشيش المخدر، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.



تلقى اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من الرائد أحمد حوام رئيس مباحث قسم شرطة رأس غارب يفيد بضبط "سيد. أ. م"، 29 سنة، سائق ومقيم بقنا، وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة وكمية من جوهر الحشيش المخدر، ومبلغ مالي 370 جنيهًا، و2 هاتف محمول.



وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، تم تحرير محضر جنح قسم شرطة رأس غارب، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.