عابد: خفض أسعار المنتجات البترولية مؤشر على تحسن الاقتصاد

أشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، بقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي فى اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي وخفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة فى السوق المحلية بـ٢٥ قرشًا للتر ليصبح ٦.٥ جنيه لبنزين ٨٠، و٧.٧٥ جنيه لبنزين ٩٢، و٨.٧٥ لبنزين ٩٥، وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية بـ٢٥٠ جنيهًا ليصبح بـ٤٢٥٠ جنيهًا.



قال "عابد " فى بيان له، إن هذا القرار مؤشر حقيقي على تحسن الاقتصاد المصري وانخفاض الأسعار بالأسواق وهذا ناتج عن انخفاض سعر الدولار، مؤكدًا أن الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسى أشار منذ فترة إلى أنه قريبًا سيكون هناك تحسن ملموس يشعر به الشعب، وأكد النائب علاء عابد أنه أشار قبل ذلك إلى ضرورة العمل على مراعاة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب بجانب برامج الحماية.



ووجه النائب علاء عابد التحية والتقدير للرئيس السيسى الذي أعاد مليون و٨٠٠ مواطن لبطاقات التموين بعد حذفها مؤكدًا أنها خطوة رائعة أسعدت جميع المواطنين البسطاء.



وطالب عابد، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن تتخذ من أسلوب الرئيس منهاج عمل في مثل هذه القرارات المهمة المهمة والتي أصفها بالمهمة.



ودعا عابد، وزير قطاع الأعمال العام والصناعة بسرعة عقد اجتماعات مع محافظ البنك المركزي والبنوك الوطنية لإعطاء مزيد من التسهيلات البنكية للمصنعين والمستثمرين لزيادة الإنتاج حتي تحقق مصر الاكتفاء الذاتى من مختلف المنتجات للحد من الاستيراد والاتجاه نحو بدء التصدير لأفريقيا لأنها السوق المناسبة لاستيعاب منتجاتنا خاصة أن أفريقيا تستورد ب٤٣٠ مليار دولار سنويًا من أوروبا وآسيا.