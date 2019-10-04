5 سيارات إطفاء للسيطرة على حرائق قش الأرز بالدلنجات

أعلن المهندس سعد زامل، مدير جهاز البيئة فرع البحيرة، عن أنه تم الدفع بعدد 5 سيارات إطفاء تابعة لمحاور الحرق للسيطرة على حرائق قش الأرز بالدلنجات، اليوم الجمعة، وذلك بعد رصد أعضاء لجان المتابعة للحرائق في الأراضي الزراعية.



وأكد زامل، تواصل عمل غرفة العمليات الرئيسية فرع البيئة بمحافظة البحيرة على مدار اليوم لتلقي أي شكاوى خاصة بوجود حرائق هذا، بالإضافة لمرور فرق من جميع الإدارات على محاور زراعة الأرز لمتابعة سير العمل وتوعية المزارعين بأهمية قش الأرز الاقتصادية.



وتابع سعد زامل، أن أوقاف البحيرة شاركت فى رفع الوعى لدى المواطنين بمخاطر الحرق من خلال أئمة المساجد بصلاة الجمعة، مشيرًا إلى أن أعضاء المحاور يتمركزون بالمساجد التي تقع بالمناطق ذات الكثافة الزراعية للأرز.



وأعلن مدير جهاز فرع البيئة، أنه تم التنسيق مع وكيل وزارة أوقاف البحيرة على عقد ندوة بإدارة أوقاف الدلنجات الثلاثاء المقبل؛ لإحاطتهم بالوضع الراهن للحرائق بالمركز وأضرار ذلك على البيئة والصحة العامة لتوعية المزارعين بذلك.