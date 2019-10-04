ورطة نتنياهو.. كيف يدير رئيس الوزراء الإسرائيلي معركتى تشكيل الحكومة والمحاكمة؟





يواصل بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلى، خلال الأسبوع الجارى، الإدلاء بأقواله فى جلسات الاستماع حول شبهات الفساد المتهم فيها، أمام المستشار القانونى للحكومة، أفيحاى مندلبليت، وهى الخطوة التى تسبق محاكمته حال أقر الأخير تلك التهم ووجهها له بشكل رسمى.

ويتزامن ذلك مع أزمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بعد تعثر مفاوضاته مع بينى جانتس، رئيس تحالف «أزرق - أبيض»، لتشكيل حكومة وحدة.

ومن المقرر صدور القرار النهائى بشأن توجيه لائحة اتهامات إلى «نتنياهو» من عدمه بحلول نهاية العام الجارى، ومن شأن بقائه فى رئاسة الوزراء أن يحميه من دخول السجن إذا تمت إدانته رسميًا، وذلك لعدم وجود أى التزام قانونى يجبره على ترك الحكومة ما دام يشغل منصب رئيس الوزراء، حتى إذا ما وجهت إليه الاتهامات بشكل رسمى.

ما طبيعة الوضع القانونى لـ«نتنياهو» فى الوقت الحالى؟، وما فرص النجاة أمامه خلال الأسابيع المقبلة؟، وكيف يدير تلك المعركة؟.. أسئلة تجيب عنها «الدستور» فى السطور التالية.





متهم بتلقى رشاوى وخيانة الأمانة.. ومحاموه: «نملك أدلة براءته»





بدأ التحقيق مع «نتنياهو» أمام المستشار القانونى للحكومة مندلبليت، الأربعاء الماضى، فى ٣ قضايا جنائية تتعلق بالفساد، وذلك بعد نحو ٣ سنوات كاملة من فتح هذه القضايا، وهى فترة زمنية طويلة، مقارنة بتحقيقات وإجراءات قانونية تم اتخاذها ضد شخصيات عامة غيره.

لذا، واجه «مندلبليت» العديد من الانتقادات، واتهمه الرأى العام الإسرائيلى بـ«تقديم تسهيلات لعائلة نتنياهو، بداعى عدم وجود أدلة لتوجيه اتهام معين»، وهو ما يؤخر توجيه لوائح اتهام ضد رئيس الوزراء ومحاكمته.

ويقول منتقدو القضاء والأجهزة المعنية فى هذا الملف: «نتنياهو نجح فى تعيين شخص ضعيف فى منصب مراقب الدولة، وربما نجح أيضًا فى تعيين المزيد ممن يدينون له، لكن ما زال هناك فى الشرطة والشاباك موظفون لم يسيطر عليهم بعد وسيسهمون فى تأدية الجهاز القضائى مهمته بكل نزاهة».

وأعلن «مندلبليت»، فى فبراير الماضى، أنه ينوى اتهام «نتنياهو» بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، لكن الأخير نفى ارتكابه أى جرائم، واعتبر أنه يتعرض لاضطهاد سياسى يقوده خصومه اليساريون وإعلاميون، مطالبًا فى الوقت ذاته بنقل جلسة الاستماع والتحقيق معه على الهواء مباشرة، وهو ما رفضه المستشار واعتبره غير قانونى.

واعتبر البعض أن طلب «نتنياهو» يهدف إلى إرباك المستشار القانونى، وتحويل جلسة الاستماع إلى «سيرك سياسى»، على حد وصف صحيفة «هآرتس» فى مقالها الافتتاحى.

واجتمع محامو «نتنياهو» مع «مندلبليت»، يومى الأربعاء والخميس الماضيين، فى جلسة حاولوا خلالها إقناع المستشار القانونى للحكومة بعدم المضى قدمًا فى توجيه لوائح اتهام ضد «نتنياهو» فى القضايا الثلاث.

وأبلغ «مندلبليت» محامى «نتنياهو» بموافقته على طلب إجراء جلسات الاستماع على مدى أسبوعين، بدلًا من عقدها على يومين فقط، الذى قدمه المحامون بداعى حاجتهم إلى المزيد من الوقت لعرض جميع حججهم فى الدفاع عن موكلهم.

واتفق الجانبان على البدء بجلستين متعلقتين بـ«القضية ٤٠٠٠»، ثم جلسات الاستماع فى قضيتى «١٠٠٠» و«٢٠٠٠»، يومى الأحد والإثنين المقبلين، قبل «عيد الغفران» الذى يوافق الأربعاء ٩ أكتوبر الجارى.

وقال أميت حداد، أحد أعضاء فريق المحامين المدافعين عن «نتنياهو»، للصحفيين خارج مكتب المدعى العام: «سنقدم كل الأدلة التى يعرفها الجميع، وبعض الأدلة الجديدة، ونعتقد أنه سيتم إسقاط القضايا الثلاث كلها بعد الجلسات».

ويتهم «نتنياهو» فى القضية «١٠٠٠» بتلقى هدايا ومزايا من رجال أعمال يهود فى الخارج، ووجهت له فيها تهمة «خيانة الأمانة والاحتيال»، وهو ما يبرره رئيس الوزراء بأنه «قدم خدمات لإسرائيل مع رجال الأعمال هؤلاء».

وتتعلق القضية «٢٠٠٠» بمحاولة «نتنياهو» عقد اتفاق مع مالك صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أرنون موزس، يهدف إلى إضعاف صحيفة «يسرائيل هيوم» المنافسة، فى مقابل الحصول على تغطية دعائية من «يديعوت»، ويوجه لها فيها تهمة «خيانة الأمانة»، بينما اتهم «موزس» بتلقى الرشوة.

ويتهم «نتنياهو» بـ«خيانة الأمانة» فى القضية «٤٠٠٠»، بعد اعتماده قرارات إدارية لصالح شاؤول ألوفيتش، صاحب أكبر أسهم فى شركة الاتصالات «بيزك»، المالكة لموقع «واللا»، جعلته يربح مئات الملايين من الدولارات، وذلك فى مقابل الحصول على تغطية إيجابية من الموقع لأخبار «نتنياهو».







لم يقدم طلبًا للعفو مقابل الاعتزال ويتمسك بمنصبه حتى النهاية





يصدر «مندلبليت» قراره النهائى بشأن جلسات الاستماع والتحقيق مع «نتنياهو»، نهاية ديسمبر المقبل، بما يعنى أن رئيس الوزراء سيخوض الجولة الثالثة من الانتخابات مدانًا، إذا ما تقرر عقدها فى مارس المقبل، وفى المقابل إذا تمت تبرئته ستنتهى الأزمة الدستورية، وتتبقى أزمة تشكيل الحكومة.

ويبرز ذلك تساؤل حول إمكانية إقالة حزب «الليكود» لـ«نتنياهو» إذا ما تمت إدانته قبل الانتخابات الثالثة، وإن كانت تتردد فى الكواليس السياسية الإسرائيلية مقولة: «عقيدة حزب الليكود هى عدم إقالة أى زعيم، مهما كانت أخطاؤه».

وكشفت تقارير قبل أسابيع عن أن المستشار القانونى للحكومة سُئل فى نقاش مغلق عن إمكانية قبول طلب للتفاوض على صفقة مع «نتنياهو»، فى قضايا الفساد التى تواجهه، فاكتفى بالرد قائلًا: «أفهم جيدًا ما الذى ستفعله محاكمة نتنياهو فى المجتمع الإسرائيلى».

كما سُئل الرئيس الإسرائيلى، رؤوفين ريفلين، العام الماضى، عما سيفعل إذا تلقى طلبًا للعفو عن «نتنياهو»، مقابل اعترافه بالاتهامات الموجهة إليه واعتزاله الحياة السياسية، فأجاب: «إذا وافق مندلبليت، فلا سبب لرفضى.. الأزمة أن نتنياهو نفسه بعيد تمامًا عن هذا المقترح».

وترى تيارات داخل إسرائيل أن الأمر الوحيد الذى يحل الورطة السياسية القانونية التى وقعت فيها تل أبيب هو إدراك «نتنياهو» أن الوقت حان لكى يتنازل، لكنه لا يزال متمسكًا بكرسى رئاسة الوزراء، ويحاول الوصول إلى جولة ثالثة من الانتخابات فى مطلع ٢٠٢٠.

ونفى محامو «نتنياهو» الأنباء التى ترددت عن طلبه منحه عفوًا رئاسيًا فى مقابل اعتزاله الحياة السياسية، مؤكدين امتلاكهم «أدلة وحججًا قانونية قوية تفند لائحة الشبهات التى تحوم حوله»، متعهدين بعرضها خلال جلسات الاستماع مع المستشار القانونى للحكومة.





إدانته تنذر بأزمة دستورية وتقارير: مازال يتعامل بنفس القوة





«الخوف من محاكمة نتنياهو مقابل الرغبة فى الخضوع لها»... هذا السبب الرئيسى الذى ترى تقارير إسرائيلية أنه دفع الإسرائيليين إلى المشاركة فى الانتخابات العامة خلال أبريل الماضى، ثم فى جولتها الثانية فى سبتمبر الماضى، موضحة أنه سواء من أعطى صوته لـ«نتنياهو»، أو لمنافسيه، لم يمنحه لأى منهما بسبب دوافع سياسية أو اقتصادية أو أمنية أو عسكرية، أو لتعزيز المستوطنات وضم المناطق، أو للتعبير عن دعم الحرب ضد إيران، بل للإبقاء على «نتنياهو» فى الصورة، أو الإطاحة به.

وبينت تلك التقارير أن «نتائج الانتخابات تكشف عن أن شريحة كبيرة من الإسرائيليين ما زالت تعتقد أن نتنياهو هو الوحيد القادر على قيادة إسرائيل، بينما يرى الفريق الآخر عكس ذلك، لذا فإن الأزمة الحقيقية لا تتمثل فى تشكيل حكومة موحدة من عدمه، بل فى استمرار نتنياهو رئيسًا للوزراء وإنقاذ نفسه من المحاكمة، أو العكس».

واستفسر الرئيس الإسرائيلى من المستشار القانونى للحكومة، عن الوضع القانونى لـ«نتنياهو»، وإذا ما كان هناك مانع قانونى يحول دون تكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة، فرد مكتب «مندلبليت» بأنه «فى الوقت الحالى لا يوجد أى مانع قانونى».

وجاء استفسار الرئيس الإسرائيلى بعد ظهور تقارير تفيد بأن تقديم لائحة اتهام ضد «نتنياهو»، عقب انتهاء جلسات التحقيق، سيمثل عائقًا قانونيًا أمام استمرارية اتصالاته لتشكيل الحكومة، وهو ما نفاه «مندلبليت» فى النهاية، كما أن قانون تنظيم عمل الحكومة ينص على أن «ولاية رئيس الوزراء تنتهى بعد الإدانة بحكم قضائى نهائى»، بعكس الوزير الذى «تتوجب إقالته فى حال تقديم لائحة اتهام ضده فقط». وتعليقًا على ذلك، رأت محللة الشئون السياسية فى صحيفة «يديعوت أحرونوت»، سيما كدمون، أن نتائج الانتخابات كشفت عدم قدرة «نتنياهو» على كل شىء، أو امتلاكه تفويضًا عامًا لإخضاع سلطة القانون لمصلحته.

وذكرت تقارير أن السلطة القضائية لن توافق على «صفقة قانونية» يمكن لـ«نتنياهو» من خلالها التهرب من المحاكمة، مشيرة إلى أنه فى حالة تقديم رئيس الوزراء إلى محاكمة سيترتب على ذلك وضع قانونى غير مسبوق، يؤدى فى النهاية إلى خلق «أزمة دستورية» كبيرة.

وأوضح خبراء فى القانون الدستورى والإدارى أن «ذلك السيناريو، أو حتى عقد انتخابات ثالثة سيؤدى إلى تأجيل تشكيل الحكومة أشهرًا طويلة، ما قد تنشأ عنه أزمة دستورية غير مسبوقة، لأن هذا الوضع القانونى الجديد سيجعل مستشار الحكومة يقر بوجود مصاعب قانونية على الأقل فى الوضع المرتقب».

وألقت أزمة التحقيق مع «نتنياهو» بظلالها على عملية تشكيل الحكومة المتعثرة، لكن الرئيس «ريفلين» كشف فى خطابه عن الصيغة التى يطمح لها لتشكيل تلك الحكومة، قائلًا إنه «يمكن تشكيلها بحيث لا تكون فيها أفضلية لكتلة على أخرى، مع منح القائم بأعمال رئيس الحكومة صلاحيات أوسع، وتعديل القانون لزيادة فترة عدم التمكن من تشكيل الحكومة على ١٠٠ يوم».

ووصفت التقارير مقترح «ريفلين» بـ«الدرامى» الذى تم تفصيله من أجل عزل «نتنياهو»، خاصة فى نقطة «القائم بأعمال رئيس الوزراء»، الذى رفض «نتنياهو»، طوال فترة حكمه التى امتدت لنحو ١٠ سنوات، تعيينه، حتى لا تظهر مجرد فكرة استبداله.

وما يواجه مخطط «ريفلين» أن هناك مَن فى إسرائيل يعتقد أن «نتنياهو» قادر على كل شىء، بما فيه الالتفاف على القضاء، والإفلات من التهم الموجهة إليه، كما أنه سارع إلى إحكام سيطرته على كتلته اليمينية الأصولية، ما صعّب من قبول «جانتس» لدخول حكومته الائتلافية.

ويرى رئيس تحالف «أزرق أبيض» أنه لن يجد ما سيقوله لناخبيه إذا انضم إلى تلك الحكومة، وجلس تحت سيطرة «نتنياهو»، بجانب مواجهة هذا الانضمام معارضة قوية من قيادات التحالف.

ليس هذا فقط، فوفقًا للتقارير القادمة من منزل «نتنياهو»، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلى ما زال يتعامل بذات القوة والسيطرة التى يحظى بها، وزوجته «سارة» لم تغير من نمط حياتها، وما زالت تتعامل بشكل صارم مع الموظفين فى المنزل، وكأنه لا يوجد شىء طرأ.



