نوال الزغبي تتألق بالأبيض في أحدث ظهور لها

شاركت المطربة اللبنانية نوال الزغبي، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، صورة جديدة لها.



وظهرت "نوال في الصورة بإطلالة بيضاء، حيث تألقت بفستان أبيض جذاب، وانتعلت "صندل" أبيضًا عالي الكعب، كما اعتمدت تسريحة شعر ومكياجًا ناعمًا.



يُذكر أن المطربة "نوال الزغبي" طرحت أغنيتها الجديدة "برج الحمل"، على طريقة الفيديو كليب، عبر القناة الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".



"برج الحمل" تغنيها نوال باللهجة الخليجية، ومن كلمات عبداللطيف البناي، وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع حسام كامل، ومن إخراج بسام الترك.

