إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق "رأس غارب ـ الغردقة"

أصيب 3 أشخاص، مساء اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق "رأس غارب ـ الغردقة" شمال محافظة البحر الأحمر، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام، وتم تحرير محضر بالواقعة.



تلقى الدكتور بدوي سعيد مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، إخطارًا من غرفة عمليات المرفق، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، بطريق "رأس غارب ـ الغردقة"، وتم الدفع بسيارة إسعاف تجاه موقع الحادث، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام، وعلى الفور تحركت قوة أمنية تجاه موقع الحادث للمعاينة، وفتح الطريق أمام المارة، وتحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة المختصة.



من جانبه؛ أكد مصدر طبي بمستشفى الغردقة العام لـ"الدستور"، أن المصابين حالتهم مستقرة باستثناء حالة واحدة تعاني من نزيف داخلي، مشيرًا إلى أنه جاري إسعاف المصابين وتلقيهم العلاج اللازم.