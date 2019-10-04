الذهب يعاود الارتفاع من جديد

قال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن أسعار الذهب، سجلت اليوم، ارتفاعا بقيمة 4 جنيهات.



وأضاف "نجيب"، في تصريحات لـ" الدستور"، أن عيار 21 سجل 685 جنيه للجرام، وسجل عيار 18 سجل 587 جنيها للجرام، في حين سجل عيار 21 ما قيمته 685 جنيها للجرام، وسجل عيار 24 ما قيمته 783 جنيها للجرام، ووصل سعر الجنيه الذهب 5480 جنيها.

