ضبط عاطل بحوزته 30 قطعة حشيش في الغردقة

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول الغردقة، من ضبط عاطل بحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش المخدر بقصد الاتجار، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.



تلقى اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من العميد محمد دردير رئيس المباحث الجنائية، يفيد بتمكن ضباط مباحث قسم أول الغردقة برئاسة المقدم أسامة مهران، من ضبط المدعو "محمد. ع"، 37 سنة، عاطل، ومقيم بالغردقة، وبحوزته 30 قطعة متوسطة الحجم لجوهر الحشيش المخدر، ومبلغ مالي 900 جنيهًا، و3 هاتف محمول.



وبمواجهة المذكور بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي متحصلات البيع، والهاتف للاتصال بعملائه، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.