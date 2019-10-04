دياب وفوزية محمد من كواليس مسلسل "بحر" (صور)

نشرت الفنانة فوزية محمد، عبرحسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، مجموعة صور لها من كواليس مسلسل بحر.



وظهرت فوزية، بصحبة الفنان محمد دياب وعلقت قائلة:"زهيرة وربيع من كواليس مسلسل بحر مع الزميل العزيز والنجم محمد دياب".



يذكر أن مسلسل "بحر" يعرض حاليا تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ماجد المصرى، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنة عرفة.



وتدور أحداث المسلسل فى إطار صعيدى بعيدًا عن الثأر وتجارة السلاح حيث يتناول قضايا الصعيد بتوجيه رسائل عدة فى مُقدمتها الحث على أهمية الأمانة، مع وجود صراعات بين الخير والشر إضافة إلى الجانب الرومانسى الذى يتخلل حلقات العمل.

