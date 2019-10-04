حسن راتب يكتب: تغير المناخ.. الكارثة التى تهددنا

المؤسسات والحكومات عاجزة عن إدارة الضغوط أو امتصاص الصدمات الناتجة عن تغير المناخ

التغير المناخى أدى إلى تفاقم التفاوت بين دول العالم وعرقل النمو فى المناطق الأكثر فقرًا





أثناء زيارته لتقييم الآثار الصحية فى المناطق التى تم تدميرها بجزر الباهاما عقب إعصار «دوريان»، أطلق الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، صيحة تحذير مدوية فى شتى أنحاء العالم، فحسب قوله فإن هذه المأساة «تذكير عاجل جديد بأنه يجب علينا معالجة مسببات تغير المناخ».

ما قاله مدير منظمة الصحة العالمية يدفعنى إلى القول إنه قد آن الأوان لأن يتحرك ضمير العالم ويضع التوصيات والقرارات المصيرية التى تم اتخاذها فى هذا الشأن موضع التنفيذ، وأن نرى تحركًا دوليًا ملحوظًا فى هذا الاتجاه قبل فوات الأوان، وقبل أن تكون الحلول صعبة أو مستحيلة، فبشاعة ما تعرضت له جزر الباهاما من جراء هذا الإعصار نتج أصلًا عن الخلل البيئى الذى نعيشه الآن فى عالمنا المعاصر، خاصة أن الإعصار لم يودِ بحياة الكثيرين فحسب، بل إنه تسبب فى أضرار جسيمة للبنية التحتية الأساسية، وحرم المجتمعات من الخدمات الحيوية فى وقت حرج.

وهو ما يدعو إلى ضرورة أن يعتبر العالم إعصار «دوريان» بمثابة تذكير عاجل جديد بأنه يجب على العالم معالجة مسببات تغير المناخ، وزيادة الاستثمار فى قدرة المجتمعات على الصمود، فكلما طال الانتظار زادت معاناة الناس، فى حين أن أصل الأشياء أن يتكاتف الجميع من أجل الحفاظ على سلامة العالم والبشر.

والحديث عن هذا الإعصار المدمر، الذى حدث الشهر الماضى، لم يكن سوى حلقة فى مسلسل تلك التداعيات السريعة والمتلاحقة التى يعيشها العالم بسبب كثرة انبعاثات الكربون التى يترتب عنها تلوث الهواء والمحيطات والبحار، وبالتالى يحدث تغير كبير فى المناخ بصفة عامة، ما يجعل قضية تغير المناخ قضية فى منتهى الخطورة والأهمية، وهو ما يضع أيدينا على الأسباب والدوافع وراء حرص السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى على وضع هذا الموضوع فى مقدمة اهتماماته، خاصة فى تحركاته على المستوى الدولى، حيث حرص على المشاركة فى العديد من الفعاليات الدولية المتعلقة بتغير المناخ، وكان آخرها القمة العالمية التى أقيمت تحت عنوان «مؤتمر القمة المعنى بالمناخ ٢٠١٩»، بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، وهى القمة التى أقيمت على هامش اجتماعات الدورة العادية الـ٧٤ للجمعية العامة للأمم المتحدة، الشهر الماضى.

وهذه القمة فى حقيقة الأمر كانت بمثابة مناسبة قوية تم استثمارها للعمل من أجل محاربة التغير المناخى، ووضع خطط عمل دولية لمكافحته، والحد من الانبعاثات الملوثة للمناخ، وفرصة للدول لرفع طموحاتها فى مجال الحد من الانبعاثات الغازية الملوثة التى وصلت إلى معدلات قياسية، حيث تتزايد الانبعاثات العالمية مع اختفاء الالتزامات الوطنية لمكافحة تغير المناخ.

واللافت للنظر أن قمة المناخ استهدفت فى الأساس توحيد جهود قادة العالم من خلال حكومات بلادهم، إلى جانب القطاع الخاص والمجتمع المدنى، لدعم العملية متعددة الأطراف لإنقاذ كوكب الأرض من التغيرات المناخية، وزيادة تسريع العمل المناخى الطموح، وذلك لكبح التداعيات المقلقة لتحولات مهمة تحدث حاليًا وستؤدى إلى تغيرات لا رجعة فيها فى نظام مناخ كوكب الأرض والنظم البيئية الرئيسية ما لم يتم تداركها.

وفى تقديرى، فإنه من الصعوبة بمكان مواجهة كل تلك العواقب الكارثية المحتملة لتغير المناخ، التى يتوقعها العلماء والمهتمون بهذا الشأن، إلا فى حالة تعاون جميع الدول معًا بهدف خفض معدلات انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحرارى بنسبة كبيرة، إلى جانب اتخاذ التدابير الكافية للقيام بتعزيز قدرة سكان العالم على مواجهة مخاطر التقلبات المناخية وتغيرها، على الرغم من أن هذا فى بعض الحالات سوف يتطلب مواجهة الآثار المناخية باتخاذ خطوات تتطلب تغييرًا جذريًا فى آلية إنتاج الغذاء وكيفية إدارة الأرض من أجل حماية مكاسب التنمية، وتقليل خطر تصاعد الصراعات، إضافة لذلك تعزيز التعاون والتبادل بين دول الجنوب الأكثر فقرًا، التى تعد الأكثر احتياجًا للتأقلم مع التغيرات المناخية.

ونظرًا لأهميتها، فقد شارك فى هذه القمة عدد كبير من قادة وزعماء العالم، الذين أجمعوا على القطاع الرئيسى الذى يمكنه المساهمة فى خفض معدلات انبعاث الغازات الدفيئة كالصناعة الثقيلة، وطرح الحلول القائمة على الطبيعة والمدن والطاقة وتمويل المناخ، وكان لافتًا للنظر أن قادة وزعماء العالم قدموا فى هذه القمة تقارير حول ما يقومون به حاليًا، وما يعتزمون فعله عندما يجتمعون عام ٢٠٢٠ تحت مظلة «مؤتمر الأمم المتحدة بشأن المناخ»، لتجديد الالتزامات أو زيادتها فى اتجاه العمل على خفض معدلات انبعاث الغازات الحرارية.

ولم تنتهِ قمة «العمل المناخى» قبل أن تكون قد وضعت لنا مجموعة من الحلول الطموحة التى تستهدف الحد من التغير المناخى، وتتمثل فى ٦ مجالات، هى: تحول عالمى إلى الطاقة المتجددة، وخفض الانبعاثات الكربونية، والبنى التحتية المستدامة، والزراعة المستدامة وإدارة الغابات والمحيطات على نحو مستدام، وتحمل آثار الظواهر المناخية، والاستثمار فى الاقتصاد الأخضر.

إنها تداعيات مناخية إن لم يتم تقليلها فإن الضرر سيعود على الإنسان على سطح الأرض أينما كان، وهناك تحذيرات مستمرة ودائمة من خطورة التغيرات المناخية، مثل ظاهرة الاحتباس الحرارى، كافية لإثارة الرعب والخوف على مستقبل الكوكب والحياة البشرية عليه.

وحتى نضع أيدينا على خطورة تلك القضية علينا أن نعى جيدًا أن التغيرات التدريجية للمناخ تشكل تهديدًا ملحوظًا للبشرية، إذ تتسبب فى ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض معدل هطول الأمطار، وأثرت حالات الجفاف وحدها على أكثر من مليار شخص خلال العقد الماضى.

ووفقًا للمراقبين، فإن نحو مليارى شخص من الأكثر فقرًا حول العالم يواجهون تهديدًا استثنائيًا بفقدان سبل العيش وخسارة الموطن لأسباب مختلفة، يأتى فى مقدمتها تغير المناخ، الأمر الذى ظهر معه شعار «إنقاذ كوكب الأرض» باعتباره هدفًا رئيسيًا تسعى الأمم المتحدة لدفع دول العالم إلى تحقيقه، حيث يضع التغير المناخى ضغوطًا هائلة على المجتمعات وبيئتها، فالآثار العالمية للتغير المناخى واسعة النطاق ولم يسبق لها مثيل من حيث الحجم، خاصة أنها تتنوع ما بين تغير أنماط الطقس التى تهدد الإنتاج الغذائى، إلى ارتفاع منسوب مياه البحار التى تزيد من خطر كوارث الفيضان وغرق بعض الجزر.. فباتت التغيرات المناخية تؤثر بشكل مباشر على حياة البشر، بل إنها تشكل أيضًا عائقًا ملحوظًا أمام نمو الكثير من الاقتصادات الوطنية، رغم محاولات دول العالم الطموحة للحد من ارتفاع درجات حرارة الأرض، إلا أن التغيرات المناخية التى تحدث فى العالم ما زالت سريعة ومتلاحقة، وتلقى بوطأتها الشديدة على المجتمعات والبيئة.

وأخطر ما فى هذا الموضوع هو عبث الإنسان بالطبيعة، والذى تسبب فى تحويل غازات الاحتباس الحرارى التى تنتج بشكل طبيعى من نعمة إلى نقمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وبعد أن كانت ضرورية لتهيئة الأرض للعيش ولبقاء البشر وملايين الكائنات الحية الأخرى على قيد الحياة، من خلال الحفاظ على جزء من دفء الشمس وعكسها مرة أخرى للفضاء، فقد باتت أيضًا بعد اختلال توازنها فى الطبيعة تهدد البشر والحياة ككل، حيث ارتفعت كميات الغازات الدفيئة فى الغلاف الجوى المحيط بكوكب الأرض إلى مستويات قياسية لم يشهدها الكوكب منذ ٣ ملايين عام، خاصة أنه بنمو الاقتصادات وارتفاع مستوى المعيشة فإنه يرتفع أيضًا مستوى تراكم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى، وما يترتب عليه من مستوى تراكمها فى تحول الأرض لما يشبه الصوبة الزراعية.

ووفقًا للتقارير والأبحاث التى أجريت فى هذا الشأن، نجد أن الدول الصناعية تمثل الأطراف الرئيسية المسببة للتغير المناخى من خلال الانبعاثات الناجمة عن استخدام أنواع غير آمنة من الوقود كمصدر رئيسى للطاقة، بمعنى أن الاعتماد الأكبر يتركز على النفط والغاز والفحم- فيما تكون مساهمة مصادر الطاقة البديلة من الوقود العضوى والطاقة الشمسية والرياح بنسبة ضئيلة- وهو ما يؤدى بدوره إلى ارتفاع انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون وارتفاع حرارة الأرض والتغيرات البيئية.

واللافت للنظر أنه خلال الأربعين عامًا الماضية تسببت التغيرات المناخية بدرجة كبيرة فى خسارة الأرض نحو ثلث الأراضى الصالحة للزراعة، حيث يعيش أكثر من ١.٣ مليار شخص على الأراضى الزراعية التى أصيبت بالتدهور الشديد، مما يعرضهم لخطر تراجع الإنتاجية، الذى يمكن أن يؤدى أيضًا إلى تفاقم الجوع والفقر والتشرد، خاصة فى ظل عجز المؤسسات والحكومات عن إدارة الضغوط أو امتصاص الصدمات الناتجة عن تغير المناخ.

وعلى مدار الخمسين عامًا الماضية، أدى التغير المناخى إلى تفاقم التفاوت بين دول العالم، إذ عرقل النمو فى الدول الأكثر فقرًا، بينما أسهم بدرجة كبيرة فى زيادة معدلات الرفاهية لدى بعض دول العالم الأكثر ثراء.. وقد كشفت دراسة حديثة عن أن الفجوة بين الدول الأشد فقرًا وتلك الأكثر ثراء تزيد الآن بنسبة ٢٥٪ عما كانت ستصبح عليه لو لم تشهد الأرض ظاهرة الاحتباس الحرارى، وما ينتج عنها من ارتفاع لدرجة حرارة الكوكب.

وفى السياق نفسه، حذرت منظمة الصحة العالمية من أنه من المتوقع بين عامى ٢٠٣٠ و٢٠٥٠ أن يؤدى تغير المناخ إلى ارتفاع أعداد الوفيات لتصل إلى ٢٥٠ ألف حالة إضافية سنويًا، بما فى ذلك ٣٨ ألفًا من كبار السن بسبب تعرضهم لحرارة الشمس، إضافة إلى ٤٨ ألفًا سيتوفون بسبب الأمراض والملاريا، بينما قد تبلغ حالات الوفيات من الأطفال ما بين ٦٠ و٩٥ ألفًا نتيجة سوء التغذية.. كما أعلنت الأمم المتحدة أن تكلفة الأضرار المباشرة على الصحة ستكون بين ٢ و٤ مليارات دولار سنويًا بحلول عام ٢٠٣٠.

وكل الشواهد تؤكد أن اهتمام مصر بقضية تغير المناخ تم بشكل مدروس بقدرة فائقة وبعناية شديدة، خاصة مع ظهور تقرير دولى مهم يؤكد أن منطقة المتوسط هى بالفعل واحدة من أكثر مناطق العالم تأثرًا بظاهرة الاحتباس الحرارى، والمرعب فى هذا الأمر أنها ثانى أكثر المناطق بعد القطب الشمالى تأثرًا، على الرغم من أن القطب الشمالى غير مأهول بالسكان، بينما منطقة البحر المتوسط يعيش بها حوالى ٥٠٠ مليون نسمة. وكما يشير التقرير، فإن أبرز الآثار المحتملة لتلك الظاهرة المناخية زيادة معدل الفقر المائى فى كل حوض المتوسط، بالإضافة إلى تأثر التنوع البيولوجى وكمية الأسماك، وتوضح الدراسة أنه ما لم تتحرك دول شمال البحر الأبيض المتوسط لدعم دول جنوب البحر المتوسط «الدول العربية» فإنها ستتأثر بنفس القدر.

وهنا يبرز بوضوح مدى أهمية التحرك المصرى فى هذا الصدد، فإذا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة الاحتباس الحرارى فى المنطقة، والتوافق مع هدف عدم زيادة درجات الحرارة بأكثر من ١.٥ درجة، فإنه ستكون هناك عدة آثار، من ضمنها بالفعل إمكانية ارتفاع مستوى سطح البحر بشكل يؤثر على كل المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وليس الإسكندرية فقط، لكن هذه السيناريوهات مبنية على افتراض أن الدول لن تتحرك ولن تتعامل مع هذا التحدى، وعلى سبيل المثال فقد اتخذت مصر العديد من الخطوات على مدى السنوات الخمس الماضية بالتحول من مصادر الطاقة التقليدية إلى المصادر المتجددة، وحماية سواحل البحر المتوسط ومشروعات البنية الأساسية.

وعلى الرغم من ذلك، علينا الوضع فى الاعتبار أن التأثر شامل ولن ينجو منه أحد، فالعالم كله سيتأثر، وأكثر المناطق تأثرًا هى الدول الجزرية.. وتدرك الدول الصناعية أن مسئوليتها أكبر نتيجة للمنظور التاريخى للظاهرة، ولما لديها من إمكانيات اقتصادية أكبر فى مواجهتها، وبالتالى فإن ما تسمى «الإلزامات الوطنية» تتفاوت من دولة لأخرى وفقًا لقدرتها ودرجة الانبعاثات الحرارية المتسببة فيها، وتُعد دول الاتحاد الأوروبى من أكثر الدول الصناعية الكبرى إدراكًا لحجم المشكلة وإسهامًا فى التعاطى معها، فهى ملتزمة بمقررات قمة المناخ فى باريس، وملتزمة بمساهمتها الطوعية وبتقديم دعم فنى وتقنى لدول جنوب المتوسط فى التعرف على التحديات ووضع استراتيجيات وإيجاد التمويل.

خلاصة القول، إننى على قناعة تامة بأنه على الرغم من قسوة هذا المشهد العالمى الراهن بشأن قضية تغير المناخ فإننى ما زلت متفائلًا لأن ما يتم اتخاذه من خطوات جادة لمكافحة تلك الظاهرة من جانب حكومات المنطقة شىء يدعو للتفاؤل، ولكنه يتطلب فقط خلق إرادة قوية لدى ضمير العالم من أجل مواجهة جمعية لهذا الخطر الذى يهدد الجميع، لأنه لن يرحم أحدًا على سطح الكرة الأرضية.

