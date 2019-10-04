إطلالة أنيقة للفنانة درة على "انستجرام" (صور)

شاركت الفنانة التونسية دره، عبرحسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، مجموعة صور جديدة لها تبرز أناقتها.



وظهرت درَه، بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان مزركش بالزهور، واعتمدت تسريحة شعر مناسبة لاطلالتها، ومكياجًا ناعمًا.



وعلقت "دره" على الصورة،:"أجازة وجمعة سعيدة".



يُذكر أن اَخر أعمال الفنانة درة، هو مسلسل "نسر الصعيد" الذي عرض في رمضان الماضي، بطولة الفنان محمد رمضان، وتأليف محمد عبد المعطي، وإخراج ياسر سامي.

