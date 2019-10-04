بوكيتينو يأمل في البقاء مع توتنهام 5 سنوات أخرى على الأقل

استبعد ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام هوتسبير، اليوم الجمعة، أية شكوك حول مستقبله مع الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وقال إنه يتمنى البقاء في شمال لندن لسنوات عديدة مقبلة.



وتجرع توتنهام مرارة هزيمة ثقيلة 7-2 على ملعبه أمام بايرن ميونيخ الثلاثاء الماضي في دوري أبطال أوروبا لكن بوكيتينو أكد أن الهزيمة ستجبره ولاعبيه على العمل بجدية أكبر لاستعادة "أفضل شعور ممكن" غدا السبت أمام برايتون اند هوف البيون في الدوري الممتاز.



وقال للصحفيين: "كنت أفضل مدرب يوم الاثنين وتحولت لأسوأ مدرب بعد مباراة الثلاثاء. هذا هو الواقع حين تخسر ولا تستطيع الدفاع عن نفسك.



وأضاف: "ظل السؤال عن مستقبلي يوجه لي في كل مؤتمر صحفي طيلة خمس سنوات ونصف على ما أعتقد. أتمنى البقاء هنا خمس سنوات أخرى على الأقل".



وتابع المدرب الأرجنتيني "كرة القدم لعبة للمتعة ومن الصعب الاستمتاع بها حين تخسر. ولكن لا نريد تحويل الأمور إلى مأساة ولن نفعل ذلك".



وأقر بوكيتينو بقسوة خسارة الثلاثاء لكنه لم يظهر قلقا مبالغا فيه على أداء أو شكل فريقه رغم أنه حقق انتصارين فقط في آخر تسع مباريات بجميع المسابقات ويحتل المركز السادس في الدوري متأخرا بفارق عشر نقاط عن ليفربول المتصدر.



وقال المدرب "يجب أن نمضي قدما وأن نكون في كامل الاستعداد. علينا أن نحاول إظهار أفضل ما في جعبتنا وتقديم أفضل أداء لأن المنافسة مستمرة ولا تتوقف على أحد. لا يمكن أن تعود للمنزل وتبكي وتغلق عليك الباب لمدة ثلاثة أيام. يجب أن نمضي قدما بشكل سريع وهذا هو مفتاح التعافي. التماسك والتكاتف والتشبث بأفكارك وتصبح أقوى من ذي قبل".



وسيغيب الظهير الأيمن سيرج أورييه للإيقاف ومن المرجح أن يحل موسى سيسوكو بدلا منه.