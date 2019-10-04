مورينو مدرب إسبانيا: كنت سأستدعي أنسو فاتي لكنه مصاب

كشف المدير الفني لمنتخب إسبانيا لكرة القدم، روبرت مورينو، أنه كان يرغب بضم لاعب خط وسط نادي برشلونة، أنسو فاتي، لقائمة "لا روخا" بعد البداية الرائعة له هذا الموسم.



وأكد مورينو، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي أعلن خلاله، اليوم الجمعة، قائمة إسبانيا لمواجهتي النرويج والسويد هذا الشهر ضمن تصفيات يورو 2020 حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن "فاتي كان ضمن القائمة الأولية. فكل ما يقوم به استثنائي وأريد مساعدته على أن يصبح لاعبًا كبيرًا".



وجاءت القائمة الكاملة للمنتخب الإسباني على النحو التالي: دي خيا وكيبا وباو لوبيز وكاربخال وخيسوس نافاس وراموس ودييجو يورنتي وريجيلون وألبيول وباو توريس وبرنات وإنيجو مارتينيز ورودري وسيبايوس وكاثورلا وسارابيا وبوسكتس ولويس ألبرتو وتياجو ألكانتارا وساؤول ورويز وجيرارد مورينو ومايك أويارزابال ورودريجو مورينو.