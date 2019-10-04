صالح والحلبوسي يؤكدان أهمية سلامة المتظاهرين وقوات الأمن

أكد رئيسا الجمهورية والبرلمان في العراق، اليوم الجمعة، أهمية حفظ الأمن ونبذ العنف وسلامة المتظاهرين وقوات الأمن.



واستقبل الرئيس العراقي، برهم صالح، رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم، لبحث المستجدات بشأن الاحتجاجات.



وشدد رئيسا الجمهورية والبرلمان على ضرورة وجوب المباشرة بخطة عمل تتعلق بالواقع الخدمي، واتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة الفساد.



ويأتي الاجتماع في ظل ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات المستمرة في مدن عراقية عدة، منذ الثلاثاء الماضي، إلى 44 شخصًا، في حين أصيب المئات، وفقًا لما ذكرته الشرطة.



وسقط أكبر عدد من القتلى في مدينة الناصرية، حيث قتل 18 شخصًا، بينما قتل 16 في العاصمة بغداد.