اليويفا ينتظر تقرير المباراة بعد شكوى مونشنجلادباخ

ينتظر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لحين استلام تقرير المباراة الرسمي قبل اتخاذ أي اجراء، إن وجد، على معاملة مشجعي بوروسيا مونشنجلادباخ في مباراة بالدوري الأوروبي في إسطنبول أمس الخميس.



تحدث ماكس إبريل، المدير الرياضي لمونشنجلادباخ، عن "ديكتاتورية الشرطة" بعد أن صادرت السلطات أعلام مشجعي بوروسيا، والتي أظهرت علامات مسيحية.



قبل التعادل 1-1 مع باشاك شهير، ذكر مونشنجلادباخ أيضا أنه تمت إعاقة جماهيره في الوصول إلى الملعب، وأنهم سيتقدمون بشكوى للاتحاد الأوروبي.



وذكر الاتحاد الأوروبي عبر متحدث رسمي، اليوم الجمعة، أنه سينتظر التقرير من مراقب المباراة قبل اتخاذ أي قرار.



نفس الأمر ينطبق على مشكلة أحد المشجعين، التي حدثت في مباراة فيتوريا جيماريش البرتغالي وآينتراخت فرانكفورت الألماني، وطائرة دون طيار التي كانت تحلق في مباراة ديديلانجي وكاراباج.