الثقافة تنفي نقل السيرك القومي ومسرح البالون

نفت وزارة الثقافة فى بيان لها ما أثير على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول نقل السيرك القومي ومسرح البالون بالعجوزة إلى أرض مطار إمبابة.



وأكدت فى بيان صادر عنها أن كل ما تم تداوله فى هذا الشأن غير صحيح مناشدة جميع أبناء الشعب المصرى لتحرى الدقة فى تداول المعلومات.



تضمن البيان أيضًا الإشارة إلى أن السيرك القومى ومسرح البالون يمثلان جزءًا هامًا من تاريخ الإبداع فى مصر وشهدا أعمالا فنية أثرت الفكر والوجدان ويحملان صفة المعالم والرموز القومية.



وكانت نشوى الديب، عضو مجلس النواب، قد أثارت جدلًا كبيرًا بالوسط الثقافي، وذلك بالاقتراح الذي قدمته للبرلمان، بنقل مسرح البالون من منطقة العجوزة إلى مطار إمبابة.







