عودة أليسون لتدريبات ليفربول.. وغياب ماتيب وشاكيري عن لقاء ليستر

أكد المدير الفني لفريق نادي ليفربول الإنجليزي يورجن كلوب، أن حارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر، استأنف التدريبات بعد تعافيه من إصابة تعرض لها على مستوى ربلة الساق، وذلك قبيل مواجهة ليستر سيتي غدا السبت في الدوري الإنجليزي لكرة القدم "بريميرليج".



وقال كلوب - في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادي ليفربول اليوم الجمعة- إن "أليسون تدرب أمس مع الفريق للمرة الأولى. لكن في حالة حراسة المرمى فإن الحصص التدريبية تكون مكثفة أكثر من تدريبات كرة القدم لذلك هو يبدو بحالة جيدة بالفعل. وربما يشارك وربما لا يشارك".



وأضاف المدرب الألماني: "سنرى، علي التحدث إلى أشخاص مختلفين قبل اتخاذ قرار بشأن ذلك. أما جويل ماتيب فهو بحالة جيدة أيضا لكن غير مستعد للغد وكذلك جيردان شاكيري وناثانييل كلاين".



يذكر أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 21 نقطة وبفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني و7 نقاط عن ليستر سيتي الذي يحتل المركز الثالث.