"الشعب النمساوي": الحكومة المقبلة ستكثف جهود مكافحة الهجرة

أكد رئيس حزب الشعب النمساوي، الفائز بالانتخابات البرلمانية الأخيرة، سباستيان كورتس، أن الحكومة المقبلة سوف تستأنف جهود محاربة الهجرة غير الشرعية، خاصة عن طريق البحر المتوسط، لافتا إلى أن عملية إنقاذ سفن المهاجرين لا يجب أن تكون تذكرة دخول لهم إلى أوروبا، ويجب إعادتهم إلى بلادهم.



وقال كورتس، الذي من المتوقع أن يعهد له الأسبوع المقبل بتشكيل الحكومة النمساوية الجديدة- في تصريح اليوم الجمعة- إنه من الضروري محاصرة نشاط مهربي البشر، ومنعهم من تقديم آمال زائفة للمهاجرين، مما يعرض المزيد من البشر للخطر البالغ.



من جانبها، قالت القيادية في حزب الشعب ووزير الدولة للشئون الداخلية في الحكومة السابقة، كارولين ايدشتادلر، إن عمليات الإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط تحتاج لضوابط جديدة بما يمنعها من زيادة الهجرة إلى أوروبا، وهو ما يحتاج إلى تضافر الجهود بين دول الاتحاد الأوروبي وإلى قرارات هامة للبرلمان الأوروبي في هذا الشأن.



وشددت ايدشتادلر على ضرورة أن يوفر الاتحاد طرقا آمنة وقانونية للدخول إلى أوروبا، مع تحجيم نشاط المهربين، ووضع قيود أكثر صرامة على تقديم طلبات اللجوء الجديدة، وتوفير الضمانات التي تحد من حوادث الغرق، وحماية حق الإنسان في حياة إنسانية كريمة.