مئات المحتجين يتجهون إلى مبنى محافظة الديوانية جنوبي العراق

انطلقت، الجمعة، مظاهرة بالمئات في مركز مدينة الديوانية جنوب العراق باتجاه مبنى المحافظة.



واندلعت المظاهرات احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية، فيما طالب المتظاهرون بحلول عاجلة لمشاكل الشباب، ولاسيما توفير فرص العمل بالمحافظة.



يأتي ذلك فيما انتشرت قوات الأمن في محيط شوارع المحافظة، وسط إجراءات أمنية مشددة.



وقد فتحت قوات الأمن العراقية، الجمعة، النار على متظاهرين وسط بغداد، وأصابت أحدهم بجروح خطيرة.



وشهدت ساحتا الخلاني والطيران، وسط بغداد، احتجاجات محدودة وسط انتشار مكثف من قبل عناصر الميليشيات التابعة لإيران وقوات الأمن.



وبدأ المتظاهرون يزحفون باتجاه الساحتين متحدّين حظر التجوال، بينما تحاول الميليشيات منعهم.



كانت احتجاجات واسعة قد اندلعت، الثلاثاء الماضي، في مختلف المحافظات والمدن العراقية، للمطالبة بالإصلاح وخروج إيران وميليشياتها من العراق، وتغيير النظام، وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية لحين إجراء الانتخابات التشريعية.



وصباح الجمعة، أطلقت قوات الأمن العراقية النار على عشرات المتظاهرين وسط بغداد، في اليوم الرابع من المظاهرات، كما قطعت شبكة الإنترنت في الجزء الأكبر من البلاد.