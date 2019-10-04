"زاوية" تحتفل بمئوية إحسان عبدالقدوس.. 18 أكتوبر

احتفالًا بمرور 100 عام على مولد الأديب الكبير إحسان عبدالقدوس، تحتفل سينما زاوية بمسيرة الكاتب الحافلة، بعرض مجموعة أفلام من كتاباته، خلال الفترة من 18 أكتوبر الجاري إلى 1 نوفمبر المقبل.



لعب "عبدالقدوس" دورًا محوريًا في تشكيل الذاكرة الأدبية والسينمائية المصرية من خلال تقديمه لما يقرب من 600 رواية وقصة قصيرة تحولت 49 منها إلى أفلام، ولذلك كان من الصعب اختيار برنامج يشمل ويمثل قدر أعماله الواسعة واختيارها للعرض في هذا التكريم.



سيتضمن برنامج "سينما إحسان عبدالقدوس" عروضًا لمجموعة من أفلامه، وندوات بعد عدة عروض بجانب عرض أفيشات الأفلام في السينما.



يذكر أن البرنامج تم بدعم من عائلة الأديب إحسان عبدالقدوس وشركة روتانا وشبكة راديو وتليفزيون العرب (ART) وشركة أفلام النصر والمركز القومي للسينما.