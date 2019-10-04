لأول مرة.. محمد رمضان يستعد لحفله الجديد في السعودية

أعلن الفنان محمد رمضان عن إقامة حفل جديد له فى السعودية، والمقرر إقامتها خلال الشهر القادم لأول مرة.



ونشر "رمضان" صورة له عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقًا عليها قائلًا: "الشهر القادم بإذن الله.. لأول مرة في السعودية #حفلة_الأسطورة في موسم الرياض، #ثقة_في_الله_نجاح".



وحقق كليب "انساي" أول دويتو يجمع بين الفنانين محمد رمضان والمغربي سعد لمجرد، نجاحا كبيرًا، حيث بلغ إجمالي مشاهداته حتى الآن 158 مليونا و161 ألف مشاهدة، واحتل الكليب المركز الأول ضمن قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر "يوتيوب".

