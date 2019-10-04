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ألونسو في سباق المغرب استعدادًا لمشاركة محتملة في دكار

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 03:45 م
جريدة الدستور
وكالات
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يتابع بطل العالم السابق في الفورمولا واحد الإسباني ​فرناندو الونسو​ استعداداته لمشاركة محتملة في ​رالي دكار​ الصحراوي، عندما يخوض رالي المغرب بين يومي السبت والأربعاء.

ويخوض الونسو، 38 عامًا، الرالي على متن سيارة ​تويوتا هايلوكس​، وإلى جانبه مواطنه ​مارك كوما​ المتوج خمس مرات برالي دكار في فئة الدراجات النارية والمدير الرياضي السابق لأشهر الراليات الصحراوية.

وكان ألونسو احرز مع الصانع الياباني، سباق لومان 24 ساعة في 2018 و2020، إلى لقب بطولة العالم للتحمل في 2018-2019.

لكن في المقابل، فشل بطل العالم في الفورمولا واحد عامي 2005 و2006، في إحراز سباق 500 ميل في أنديانابوليس في مشاركتيه عامي 2017 و2019.

وبعد عدة حصص من التجارب، شارك السائق المكنى "ثور أستورياس" في أول رالي له على الطرق الوعرة منتصف سبتمبر الماضي في جنوب إفريقيا.

وسمحت له هذه التجربة باكتشاف مخاطر الراليات الصحراوية من خلال الانقلاب وحاجز زجاجي مكسور بعد الاصطدام مع طائر!

وأشار الونسو في تصريحات صحافية إلى أن مشاركته في المغرب ستعطيه فكرة أوضح عما ينتظره في دكار.

ويتضمن الرالي المغربي خمس مراحل على شكل حلقة في جنوب فاس تتخذ من أرفود مركزًا لها، بمجموع 2596 كيلو مترًا بينها 1868 كيلو مترًا من المراحل الخاصة للسرعة.

وسيواجه الونسو الأبطال الفرنسي ستيفان بيترهانسل "ميني" المتوج 13 مرة برالي دكار على دراجة وسيارة، القطري ناصر العطية "تويوتا" بطل دكار 3 مرات والإسباني كارلوس ساينز "ميني" بطل دكار مرتين.

وبعد شمال إفريقيا وأميركا الجنوبية، سيقام رالي دكار للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية في شهر يناير.

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