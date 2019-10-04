العراق: العثور على جثث 5 أكراد سوريين رجموا حتى الموت

أفادت شبكة "رووداو" الإعلامية، اليوم الجمعة، بالعثور على جثث 5 أشخاص من عائلة كردية لجأت من سوريا، بالقرب من قرية بيرش من ناحية كسنزان التابعة لمدينة أربيل.



وقالت الشبكة الكردية نقلا عن أشخاص اطلعوا على جثث الضحايا، إنها تعود لأشخاص رجموا بالحجارة وضربوا على رءوسهم.



وأضافت "رووداو" أن "العائلة المقتولة مؤلفة من الأب والأم و3 من أطفالهم أعمارهم بين 3 و7 سنوات".



وأشارت إلى أن هذه العائلة التي لجأت من كردستان سوريا تعيش منذ نحو سنة في قرية بيرش التابعة لناحية كسنزان في أربيل، وفقا لشهود عيان.



وبحسب المعلومات التي نشرها الموقع الكردي، فقد كان الأب عامل بناء، كما أكد الجيران أن تلك العائلة كانت مسالمة جدا، وأن اهتمامها انصب على تأمين المعيشة دون مشاكل.



وأكدت أن الشرطة وقوات الأمن بدأت التحقيقات حول طريقة اختفاء هؤلاء الأشخاص وطريقة قتلهم.