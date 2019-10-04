بكين ترحب بحظر الأقنعة في هونج كونج

رحب المتحدث باسم مكتب شئون هونج كونج وماكاو بمجلس الدولة الصيني، يانج جوانج، بالحظر الذي فرضته هونج كونج على ارتداء الأقنعة، وقال إنه خطوة ضرورية باتجاه وقف جرائم العنف واستعادة سيادة القانون والنظام في المدينة.



وقارن جوانج الحركة الاحتجاجية بالثورة الملونة المناهضة للسلطوية، قائلا: "احتجاجات معينة بالشوارع تتطور في اتجاه الجرائم العنيفة المدبرة والمخططة والمنظمة التي هددت بشكل خطيرة سلامة العامة".



وأضاف: "لا يمكن للفوضى الحالية في هونج كونج أن تستمر إلى الأبد. لقد وصلت الآن إلى نقطة مهمة لوقف العاصفة بأسلوب أكثر تميزا وإجراءات أكثر فعالية".