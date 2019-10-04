تنمية المشروعات: معرض "تراثنا" سيقام أكثر من مرة فى العام

قال طارق صبور، مدير إدارة المعارض بجهاز تنمية المشروعات، إن معرض "تراثنا" يعد بمثابة مهرجان للحرف اليدوية، ويقام على مساحة 10 آلاف متر، ويضم 500 عارض وعارضة من كل محافظات مصر.



وأضاف "صبور"، عبر مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك إقبالًا كبيرًا من الزوار منذ اليوم للمعرض كونه عطلة رسمية، منوهًا بأن المعرض سيقام أكثر من مرة فى العام، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأكد "صبور"، أن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل الدولة بالحرف التراثية واليدوية، حيث سيتم تقديم تسهيلات للحرفيين حتى لا تندثر مثل تلك الصناعات، حيث إن كل محافظات مصر تشتهر بحرف يدوية، وتراثية، مشيرًا إلى أن الجهاز يستقبل الشباب ويساعدهم على تنفيذ مشروعاتهم، وتمويلها.

