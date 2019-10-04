الصحة توضح إجراءات التعامل في حالة التسمم الغذائي

أعلن مركز المعلومات الدوائية بوزارة الصحة عن إجراءات التعامل مع التسمم الغذائي، لافتة إلى أن التسمم الغذائي من الأمراض الخطيرة التي تحدث بصورة نسبية؛ نتيجة تناول الأطعمة الملوثة مثل الفسيخ بالبكتيريا الضارة التي تفرز السموم، والتي تؤثر على الجهاز العصبي، حيث تبدأ الأعراض في الظهور خلال 12 إلى 36 ساعة من التعرض.



وأوضح المركز أن أعراض التسمم الغذائي تتمثل فى صعوبة فى النطق، عدم وضوح الرؤية، صعوبة فى التنفس، جفاف الفم، والقيء والغثيان والمغص، ضعف العضلات، صعوبة فى البلع، تدلي جفون العين.

وأشار أن العلاج يتم من خلال مضادات السموم التي تمنع تأثير على الجهاز العصبي، ويتم إعطاء علاج تدعيمى لعلاج الأعراض المصاحبة مثل التنفس الصناعى لعلاج ضيق التنفس.



وأضاف أنه يمكن الوقاية من التسمم من خلال التأكد من سلامة الأطعمة قبل تناولها، ومعرفة مصدرها ونظافة الأماكن المخصصة؛ لتصنيعها وطرق حفظها لمنع تلوثها.



وقالت إنه فى حال ظهور أعراض التسمم الغذائي فيجب التوجه لأقرب مركز سموم في المراكز التالية؛ مركز سموم عيد شمس، المركز القومي للسموم بالقصر العيني، مركز سموم جامعة الاسكندرية، مركز السموم بمستشفى المنشاوي العام في الغربية، مركز السموم في مستشفى المنيا العام، مركز السموم في مستشفى المنصورة العام.