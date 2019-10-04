وزير الخارجية الأيرلندي: هناك مشكلات كبيرة بشأن البريكست

قال وزير الخارجية الأيرلندي سايمون كوفني اليوم الجمعة، إن هناك مشكلات كبيرة بشأن خطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" وأمهل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون 10 أيام لتحسينها، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.



ووصل ديفيد فورست كبير مفاوضي جونسون إلى بروكسل لخوض محادثات مكثفة قبل حلول الموعد الذي حدده رئيس الوزراء للخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.



وذكر كوفني أن هناك "ميلا كبيرا لأن نكون كرماء" تجاه المملكة المتحدة، وأضاف كوفني للصحفيين في دبلن أنهم سيعملون "ليل نهار" لإيجاد الخطوات المقبلة للمضي قدما إلى الأمام، خلال الأسبوع المقبل "حسبما نأمل" و"سيكون هناك مبرر للمزيد من التفاؤل، ما زالت تفصل بيننا اختلافات كبيرة لكننا نأمل في سد تلك الفجوة".



وذكر كوفني أن اقتراحات جونسون تمثل "خطوة للأمام" لكنه أكد أنها تنطوي على مشكلات "كبيرة" ولا يمكن دعمها.



وأشار مجددا إلى أن الاقتراحات من شأنها أن تؤدي إلى وضع حدود جمركية في أيرلندا وتمنح الحزب الديمقراطي الوحدوي حق النقض بخصوص الترتيبات التنظيمية.



وقال كوفني في تصريح لقناة "آر تي إي" إن المملكة المتحدة في حاجة إلى تقديم عرض محسّن خلال 10 أيام. وحذر من أن جونسون "حاصر نفسه" ولم يترك للمناورة إلا مجالا صغيرا عن طريق تعهداته خلال الحملة الانتخابية واختيار وزراء حكومته.