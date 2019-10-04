تنشيط السياحة تشارك فى معرض أمريكا اللاتينية
الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 03:21 م
رامى حسينطباعة
أعلنت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أنها بصدد المشاركة في المعرض السياحي الدولي 2020 -Paulo San – America Latin WTM في دولة البرازيل، خلال الفترة من 31 مارس حتى 2 أبريل 2020 المقبل، بمساحة قدرها 150م2، وسيتم الاشتراك لشركات السياحة الراغبة من خلال وحدة أمريكا اللاتينية.
ويعد المعرض أهم تجمع سياحي عالمي، خاص بدول أمريكا اللاتينية، فضلًا عن السوق البرازيلية، كما يعد فرصة جيدة للالتقاء بصانعي القرار في دول أمريكا اللاتينية والسوق البرازيلي على وجه الخصوص؛ بهدف الترويج للمنتجات السياحية للدول المشاركة.
وطالبت غرفة الشركات من الشركات الراغبة في الاشتراك، بإرسال ما يفيد للغرفة على البريد الإلكتروني [email protected] في موعد أقصاه 15-10-2019، مع مراعاة أن قيمة المشاركة تحت مظلة الهيئة، تصل إلى 1150 يورو، وتسدد لمكتب الهيئة في لندن، كما أن الحد الأقصى للمشاركة 20 شركة سياحة وفندقًا (إجمالي 20 جناح) والاشتراك بأسبقية الحجز والسداد.
ويعد المعرض أهم تجمع سياحي عالمي، خاص بدول أمريكا اللاتينية، فضلًا عن السوق البرازيلية، كما يعد فرصة جيدة للالتقاء بصانعي القرار في دول أمريكا اللاتينية والسوق البرازيلي على وجه الخصوص؛ بهدف الترويج للمنتجات السياحية للدول المشاركة.
وطالبت غرفة الشركات من الشركات الراغبة في الاشتراك، بإرسال ما يفيد للغرفة على البريد الإلكتروني [email protected] في موعد أقصاه 15-10-2019، مع مراعاة أن قيمة المشاركة تحت مظلة الهيئة، تصل إلى 1150 يورو، وتسدد لمكتب الهيئة في لندن، كما أن الحد الأقصى للمشاركة 20 شركة سياحة وفندقًا (إجمالي 20 جناح) والاشتراك بأسبقية الحجز والسداد.