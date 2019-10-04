روسيا ماضية في مشروع "السيل الشمالي-2"

أعرب وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، عن أمله في أن يحصل مشروع الغاز الروسي إلى أوروبا "السيل الشمالي-2" على الموافقة اللازمة من الدنمارك.



وقال الوزير، في مقابلة مع راديو "بيزنس إف إم"، إن "هناك فرصة لمد أنبوب السيل الشمالي عبر المياه الإقليمية للدنمارك، بالرغم من أن الموعد النهائي للنظر في طلب مد الأنبوب قد انقضى".



وأضاف أن مشروع "السيل الشمالي-2"، الهادف لضخ الغاز من روسيا عبر قاع بحر البلطيق إلى ألمانيا، قد يواجه تأخيرا لعدة أشهر في حال لم تصدر الدنمارك التصاريح اللازمة، وتم مد الأنبوب بشكل يتجنب المرور بالمياه الدنماركية.



وحصل المشروع على التراخيص اللازمة من جميع الدول باستثناء الدنمارك، ويلقى "السيل الشمالي-2" معارضة من قبل أوكرانيا وبولندا ولاتفيا وليتوانيا، والولايات المتحدة التي تسعى لتصدير الغاز المسال إلى أوروبا، فيما تؤيده ألمانيا والنمسا.



ومن المفترض أن يمتد أنبوب "السيل الشمالي-2" بموازاة "السيل الشمالي-1"، وتشارك في المشروع عدة شركات عالمية هي "غازبروم" الروسية التي تمتلك 50% منه، و"كونسورتيوم" مكون من 5 شركات طاقة أوروبية تحتفظ بالـ 50% المتبقية منه بواقع 10% لكل منها، مع العلم أن الكلفة الإجمالية تصل إلى 8 مليارات يورو.