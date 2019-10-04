اتفاق فلسطيني إسرائيلي لتفعيل اللجان الاقتصادية المشتركة

أعلن مسئول في السلطة الفلسطينية اليوم الجمعة، اتفاقها مع إسرائيل على تفعيل اللجان المشتركة

لبحث القضايا ذات الاختصاص الاقتصادي بين الجانبين.



وقال وزير الشئون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ على تويتر، إنه اجتمع أمس مع وزير المالية الإسرائيلي موشي كحلون، وتم التباحث في كل القضايا العالقة والاتفاق على تفعيل اللجان المشتركة لبحث كافة القضايا وستبدأ عملها يوم الأحد القادم.



وأضاف الشيخ أنه "تم الاتفاق على تحويل دفعة من مستحقات السلطة الفلسطينية المالية، وبقي الخلاف قائما على رواتب عائلات الأسرى والشهداء وإصرارنا على دفع مستحقاتهم مهما كان الثمن".



وسبق أن أعلنت السلطة الفلسطينية في أغسطس الماضي انتهاء أزمة ضرائب الوقود مع إسرائيل بعد مفاوضات مضنية استمرت لأشهر بين الجانبين.



وتضمن الاتفاق في حينه بدء السلطة الفلسطينية استيراد البترول من إسرائيل دون ضريبة (البلو) بأثر رجعي منذ بداية العام الجاري.



وتفاقمت أزمة السلطة الفلسطينية المالية بعد رفضها منذ فبراير الماضي استلام أموال عائدات الضرائب من إسرائيل - تشكل أكثر من نصف إيرادات موازنتها- احتجاجا على قرار إسرائيلي اقتطاع ما تصرفه السلطة من مخصصات لعائلات القتلى والمعتقلين الفلسطينيين.