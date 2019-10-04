13 ألف شركة تعلن إفلاسها فى تركيا (فيديو)

أكد الدكتور علي مسعود، عميد كلية اقتصاد وعلوم سياسية بجامعة بني سويف، أن هناك تراجعًا في الاقتصاد التركي بنسبة كبيرة، بالإضافة إلى زيادة عدد الشركات المفلسة في تركيا خلال عام 2018، والتي وصل عددها إلى 13 ألف شركة.



وأضاف "مسعود"، عبر مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، أن عدم الاستقرار السياسي في تركيا، وتدخل الرئيس التركي في شئون بعض الدول، وتوريط تركيا في الوضع في سوريا، ترتب عليه نوع من عدم الاستقرار السياسي والتحسب من تفاقم دائرة الصراع في المستقبل.



وأشار "مسعود"، إلى تراجع معدلات السياحة لتركيا، وخاصة السياحة العربية، موضحًا أنه ترتب على ذلك إفلاس عدد من الشركات، وطرد عدد من العاملين بهذا القطاع، وارتفاع معدلات البطالة أكثر.

