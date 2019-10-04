الأهلى يؤدى مرانه الأخير اليوم استعدادًا للقاء أسوان فى الدورى

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، اليوم الجمعة، المران الأخير له، على ملعب استاد أسوان استعدادًا لمواجهة مضيفه أسوان، الصاعد لدوري الأضواء في المباراة المقررة غدًا السبت، ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.



وتضم بعثة الأهلي قائمة اللاعبين الذين اختارهم السويسرى رينية فايلر، المدير الفني للفريق الأحمر، وهم: شريف إكرامي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ورمضان صبحي وحمدي فتحي ووليد أزارو ووليد سليمان وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج ومحمد الشناوي وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وأحمد فتحي وحسام عاشور وصلاح محسن وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد هاني ومصطفى شوبير.



ويحتل الأهلي صدارة الترتيب بالتساوى مع فريقى بيراميدز والزمالك، برصيد 6 نقاط لكل منهم، فيما يأتي فريق أسوان في المركز 12 برصيد نقطة واحدة من تعادل وحيد أمام فريق إف سى مصر الأسبوع الماضي، وهزيمة من مصر المقاصة في افتتاح الدوري.