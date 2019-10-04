الجمعة 04 أكتوبر 2019 الموافق 05 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا تسعى لإقناع شركاء أوروبيين بأهداف حماية المناخ لعام 2050

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 03:12 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
تسعى ألمانيا إلى إقناع دول الاتحاد الأوروبي، بهدف اقتصاد دون انبعاثات كربونية إضافية بحلول عام 2050.

وقال وكيل وزارة البيئة الألمانية، يوخن فلاسبارت، اليوم الجمعة، خلال اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج: "الأمر يدور حول العثور على فرص تمكنا من إقناعهم بهدف جعل أوروبا محايدة مناخيًا بحلول منتصف هذا القرن".

تجدر الإشارة إلى أن بولندا والتشيك والمجر على وجه الخصوص لم تعلن حتى الآن التزامها باستراتيجية الاتحاد الأوروبي طويلة المدى من أجل حماية المناخ.

وفى المقابل، تدعم المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي هذا الهدف.

وأعلنت إستونيا عقب تردد طويل، أمس الخميس، عزمها تعزيز الاستثمارات في مكافحة تغير المناخ.

وتعني حيادية المناخ إنتاج كمية ضئيلة للغاية من الانبعاثات الكربونية والقيام بموازنة باقي الانبعاثات، وذلك عبر التوقف عن استخدام النفط والفحم والغاز مقابل استخدام الطاقة المتجددة، وترشيد استهلاك الطاقة عبر تقنيات عزل المباني على سبيل المثال.

وتتطلب هذه الجهود إلى نفقات تقدر بالمليارات، ويرى الباحثون أن التطبيق السريع لحيادية المناخ هو الطريق الوحيد الذي سيؤدى إلى الحد من الاحترار العالمى.

وتدفع هذه الأهداف إلى التركيز أيضًا على الاقتصاد الدائري، حيث قالت وزيرة البيئة الفنلندية كريستا ميكونن: "نحن متفقون على ضرورة تغيير الطريقة التي ننتج ونستهلك بها"، موضحة أن الأمر هنا يدور حول كيفية جعل قطاعات مثل النسيج والمنتجات الغذائية أكثر استدامة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 13 ساعة

تركى آل الشيخ يقرر مقاضاة المقاول الهارب محمد على (صورة)

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة ليفربول ضد ليستر سيتى

منذ حوالي 4 ساعات

"الشيشة بترخيص".. 7 محظورات بقانون المحال العامة الجديد

منذ حوالي 20 ساعة

رسميا.. تخفيض أسعار البنزين بدءا من الغد

ads

الصور

image description

مباراة الزمالك والمقاصة في صور

image description

مباراة فوز الزمالك على مصر المقاصة وطرد طارق حامد

image description

مراحل صناعة المشابك الخشب

image description

"طالع النخل".. رحلة مغامرة محفوفة بالمخاطر (فيديو)

image description

كواليس قرعة أمم أفريقيا تحت 23 سنة

الأكثر قراءة

والدة عريس "التورتة" تؤكد: ظلت بالقاعة.. وحررنا محضر تشهير

تركى آل الشيخ يقرر مقاضاة المقاول الهارب محمد على (صورة)

صافيناز ترتدي الحجاب: جمعة مباركة (شاهد)

رسميا.. تخفيض أسعار البنزين بدءا من الغد

أيام زمان

تفاصيل آخر 3 أشهر في حياة عبدالمنعم مدبولي

تعرف على سبب "اللطمة" التي تلقتها زينات صدقي من الريحاني

هدى سلطان تكشف سبب مقاطعتها لشقيقها محمد فوزي (فيديو)

سر ضرب تحية كاريوكا لممثلة أمريكية بالحذاء في مهرجان "كان"

الصحة

9 طرق بسيطة للتخلص من التوتر

أفضل 5 مشروبات للتخلص من القلق

تعرف على أسباب القلق وطرق علاجها

6 أنواع من الأطعمة تصيبك بالتوتر.. احذرها

الرئيس نيوز

"المحامين": التحقيق مازال مستمرا مع ضابط المحلة.. ويؤكد: لا تصالح

«حقوق إنسان» بالبرلمان: خفض أسعار المنتجات البترولية مؤشر على تحسن الاقتصاد

جنش: اتحاد الكرة تكفل بعلاجي.. والزمالك لم يمنحني مقدم عقدي دون سبب

"التنمية المحلية" تتابع التزام محطات الوقود بتطبيق خفض أسعار البنزين

منوعات

تلوث الهواء يصيب الأطفال بالقلق

دراسة لحماية الإنسان ضد الإشعاع

حكومات تطالب "فيسبوك" بعدم تشفير الرسائل

الشرطة الهندية تحقق في تشويه صورة المهاتما غاندي

كشكول

بحضور وزير الرياضة.. الجامعة الألمانية بالقاهرة تحتفل بخريجيها الجدد

غداً.. ختام أعمال التحويل الإلكتروني لخريجي الثانوية العامة والدبلومات

بتكلفة مليون جنيه.. تشغيل أول وحدة للطباعة الرقمية بجامعة أسيوط

"فاقوس التعليمية" تصدر قراراً مهماً بشأن عجز المُعلمين (مستند)

إسلام سياسي

الأفتاء:هناك محاولة لإيقاف مسيرة التنمية بالتشكيك في مؤسسات الدولة

منتدى الإرهاب والتدخلات الإقليمية يوصي بإنشاء مركز دولي لمواجهة الأزمات

فلسطينيو الداخل يحيون الذكرى الـ19 لـ"هبة القدس والأقصى"

الجامعة العربية: الهوية الثقافية سلاح الدول العربية والإفريقية لمواجهة الإرهاب


زيت وسكر

البدء في أعمال صب الخرسانة اللازمة لـ34 عمارة بمشروع “JANNA” للإسكان الفاخر بمدينة ملوي الجديدة

وزير الإسكان : طرح 19787 وحدة سكنية بالإعلان الثاني عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى

محافظ الجيزة يفتتح مشروع شارع 306 بالدقي لدعم مشروعات الشباب..ويضم 28 وحدة ثابتة ومتنقلة

التخطيط: 245 مليون جنيه لكل محافظة لتنفيذ مشروعات حياة كريمة

مقالات الرأي
ماجد حبته
العراق الآن.. مشاهد متداخلة!
د. محمد عفيفي
أرمينيا الجميلة المُعذَّبَة «2-2»
مدحت بشاى
الخطاب الدينى وإعلام الصناعات الثقافية
مؤمن المحمدي
رمضان البرنس
المزيد

الثقافة

في "لعبة المغزل" من يقص الجانب الآخر للحكاية؟

بعدسة زين العابدين فؤاد.. آخر صورة للناقد إبراهيم فتحي فى مصر

زين محمود ينشد ببيت السناري الخميس

اتحاد كتاب مصر ينعي الناقد والمترجم إبراهيم فتحي

صفحتنا ع الفيس بوك