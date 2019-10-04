ألمانيا تسعى لإقناع شركاء أوروبيين بأهداف حماية المناخ لعام 2050

تسعى ألمانيا إلى إقناع دول الاتحاد الأوروبي، بهدف اقتصاد دون انبعاثات كربونية إضافية بحلول عام 2050.



وقال وكيل وزارة البيئة الألمانية، يوخن فلاسبارت، اليوم الجمعة، خلال اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج: "الأمر يدور حول العثور على فرص تمكنا من إقناعهم بهدف جعل أوروبا محايدة مناخيًا بحلول منتصف هذا القرن".



تجدر الإشارة إلى أن بولندا والتشيك والمجر على وجه الخصوص لم تعلن حتى الآن التزامها باستراتيجية الاتحاد الأوروبي طويلة المدى من أجل حماية المناخ.



وفى المقابل، تدعم المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي هذا الهدف.



وأعلنت إستونيا عقب تردد طويل، أمس الخميس، عزمها تعزيز الاستثمارات في مكافحة تغير المناخ.



وتعني حيادية المناخ إنتاج كمية ضئيلة للغاية من الانبعاثات الكربونية والقيام بموازنة باقي الانبعاثات، وذلك عبر التوقف عن استخدام النفط والفحم والغاز مقابل استخدام الطاقة المتجددة، وترشيد استهلاك الطاقة عبر تقنيات عزل المباني على سبيل المثال.



وتتطلب هذه الجهود إلى نفقات تقدر بالمليارات، ويرى الباحثون أن التطبيق السريع لحيادية المناخ هو الطريق الوحيد الذي سيؤدى إلى الحد من الاحترار العالمى.



وتدفع هذه الأهداف إلى التركيز أيضًا على الاقتصاد الدائري، حيث قالت وزيرة البيئة الفنلندية كريستا ميكونن: "نحن متفقون على ضرورة تغيير الطريقة التي ننتج ونستهلك بها"، موضحة أن الأمر هنا يدور حول كيفية جعل قطاعات مثل النسيج والمنتجات الغذائية أكثر استدامة.