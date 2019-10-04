الأسترالية بارتي تتأهل إلى نصف نهائي بطولة الصين للتنس

تأهلت اللاعبة الأسترالية أشلي بارتي، اليوم الجمعة، إلى الدور قبل النهائي في بطولة الصين المفتوحة للتنس، بعدما حولت تأخرها أمام التشيكية بترا كفيتوفا إلى الفوز "4-6" و"6-4" و"6-3".



واحتاجت بارتي إلى ساعتين و8 دقائق للتغلب على منافستها التشيكية، والتأهل إلى المربع الذهبي للبطولة الصينية للمرة الأولى.



ونجحت اللاعبة الأسترالية في تحقيق انتصارها الثاني على التوالي أمام كفيتوفا، حيث تغلبت عليها في طريقها للتتويج ببطولة ميامي المفتوحة في مارس الماضي.



وتلتقي بارتي في الدور قبل النهائي مع الفائزة في مباراة دور الثمانية بين الأوكرانية إلينا سفيتولينا والهولندية كيكي بيرتنز.