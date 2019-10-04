أسواق مصر: سيتم افتتاح أفرع لشارع 306 في المحافظات "فيديو"

قال أسامة الشافعي، رئيس مجلس إدارة شركة أسواق مصر، إنه تم افتتاح شارع 306 لمشروعات الشباب في الدقي، حيث يستوعب الشارع نحو 40 وحدة، لافتًا إلى أنه سيتم افتتاح أفرع لشارع 306 في المحافظات، مثل: أسيوط، وكفر الشيخ، والفيوم، والسويس.



وأوضح "الشافعي"، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنهم لا يوافقون على أي فكرة، ولكن يحرصون على التنوع، وعندما يتقدم أحد بفكرة منفذة بالفعل داخل الشارع، يتم توجيهه لفكرة أخرى وإذا وافق ينضم للشارع، أما إذا رفض فيترك مكانه لشخص آخر.



وأشار "الشافعي" إلى أن الشاب الذي يفشل في تحقيق إيرادات جيدة، يقومون بمساعدته أكثر من مرة حتى ينجح مشروعه، قائلًا: "لازم ينجحوا بعد ما قدمنا تمويل، وتقنين وضع، وتسويق.. إحنا بنعمل اللي علينا 100%، والشباب لازم يجتهدوا".

