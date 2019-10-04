إيرادات السياحة تسجل أعلى مستوى بـ ١٢،٦ مليار دولار

أصدر البنك المركزي الأسبوع الماضي تقريرًا عن ميزان المدفوعات، أشار خلاله الى أن إيرادات السياحة المصرية سجلت زيادة ٢٨٪؜ لتصل إلى ١٢،٦ مليار دولار في عام ٢٠١٨-٢٠١٩؛ لتسجل أعلى زيادة في تاريخ قطاع السياحة في مصر.



وتعقيبًا علي نمو الإيرادات من السياحة، هنأت وزيرة السياحة مصر، وكل من يعمل في قطاع السياحة المصرى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.



وقالت وزيرة السياحة إن تحديد أطر للسياسات العامة، قبل البدء في تنفيذ أي خطة عمل، هي مسألة غاية في الأهمية وأساس ليس لتحقيق الأهداف المرجوة فقط بل لتخطيها إلى أكثر من ذلك، وأضافت "أنه لذلك أطلقنا برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة".



وتعليقا على هذه النتائج الإيجابية، أعربت عن سعادتها بهذه النتائج الإيجابية غير المسبوقة، مشيرة إلى أن هذا نتاج جهد وعمل متواصل من قبل جميع الأطراف ذات الصلة والشركاء في مجال السياحة محليًا وعالميًا؛ لتحقيق المحاور التي تمت صياغتها في برنامج الإصلاح الهيكلي؛ لتطوير قطاع السياحة، متمنية لهذا القطاع الحيوي مزيد من النجاح والتطور.



وقالت الوزيرة أنه بعد عشرة أشهر من العمل المتواصل بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة من الحكومة والقطاع الخاص والشركاء من المؤسسات الدولية، استطاعت الوزارة أن تنفيذ الإجراءات التي أدت إلى تحقيق العديد من أهداف محاور الإصلاح، مشيرة إلى أنه في سبتمبر ٢٠١٩ تم إطلاق تقرير المتابعة الأول لبرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة؛ حتى يتسنى لكافة الأطراف ذات الصلة الاطلاع على ما تم في كل محور من محاور الإصلاح الهيكلي، ومتابعة الإجراءات التنفيذية بكل شفافية.