بدء اجتماعات وزراء الرى فى الخرطوم للتوافق حول سد النهضة

بدأت منذ قليل فى العاصمة السودانية الخرطوم، وقائع الاجتماع الثلاثي لمفاوضات سد النهضة، بحضور وزراء الري في مصر وإثيوبيا والسودان؛ لبحث قواعد الملء والتشغيل لخزان البحيرة، والتي تصل إلى 74 مليار متر مكعب من المياه.



وتشكل فترة الملء والتشغيل لسد النهضة العقبة الرئيسية في الوصول إلى حلول للأزمة الحالية، مع الإصرار الإثيوبي على التخزين خلال فترة ثلاث سنوات فقط، بينما تنتظر مصر رد إثيوبيا على المقترح، وهو ما سيظهر خلال الاجتماع، رغم استمرار إثيوبيا في التعنت والمماطلة، وفي حال تعثر اجتماع اللجان العلمية الفنية، فمن المرجح تدخل وزراء الخارجية، وإمكانية انعقاد اجتماع سداسي.