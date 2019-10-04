الجمعة 04 أكتوبر 2019 الموافق 05 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

رياضة

بلاتيني يستعد للعودة إلى عالم الكرة مرة أخرى

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 02:59 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
يطمح ميشال بلاتيني، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سابقًا، في العودة إلى عالم المستديرة مع الاقتراب من انتهاء فترة إيقافه الإثنين المقبل، لكن لا يعتقد كثيرون أن الفرصة ستكون سانحة للنجم الفرنسي السابق باحتلال أعلى المناصب مجددًا.

وتعرّض بلاتيني، 64 عامًا، الذي ترأس الاتحاد القاري بين 2007 و2015، للإيقاف عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لثمانية أعوام في منتصف ديسمبر 2015، لتقلصها محكمة التحكيم الرياضي إلى أربع سنوات في العام التالي، بسبب قبوله دفعة مشبوهة عام 2011 بقيمة 1،8 مليون يورو عن عمل استشاري قام به للرئيس السابق للاتحاد الدولي للعبة (فيفا) السويسري جوزيف بلاتر عام 2002، دون أن يكون مرتبطا معه بعقد مكتوب.

لاعب خط وسط استثنائي، قائد ملهم للديوك ومدربهم لاحقًا وحفيد المهاجرين الإيطاليين. ترقى ليصبح رئيس الاتحاد القاري ونائبًا لرئيس الفيفا، وكان يحضّر نفسه للرئاسة، لكنه انهار مع فضيحة فساد 2015 لتتبخر آماله.

قرار الإيقاف عن "كافة الأنشطة المتعلقة بكرة القدم" كان أشبه بحكم إعدام مهني بالنسبة لبلاتيني، وهو ما حرمه من رئاسة "ويفا" وخوض انتخابات فيفا، التي فاز بها يده اليمنى في الاتحاد القاري وأمينه العام وقتها السويسري-الإيطالي جاني انفانتينو، في انتخابات شباطفبراير 2016، ليعاد انتخابه مجددا في يونيو المنصرم.

وصل بلاتيني في مناشداته للعودة لمعشوقته المستديرة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان في ستراسبورغ من أجل إصدار "قانون بلاتيني"، وتساءل خلال مقابلة مع صحيفة "لوموند" الفرنسية "كيف يمكنهم منع أي شخص من العمل في كرة القدم؟".

وسيمكن لبلاتيني بدءًا من الإثنين المقبل، العودة لممارسة أي دور في لعبة كرة القدم، وهو ما أكده سابقًا بقوله لقناة "ار تي اس" السويسرية: "سأعود. لا أدري أين ولا أدري كيف. لا أستطيع التوقف عند إيقافي على الرغم من أن هذه العقوبة قام بها أشخاص معتوهون".

وأضاف "تلقيت الكثير من المقترحات والعروض، لأكون محللا في كأس أوروبا وكأس العالم".
لكن أبعد من ذلك، هل ما زال بامكان "بلاتوش" وهي كنية لا تعجبه، أن يجد مكانًا في الوضع الحالي، فيما يرى القليل من المسئولين مستقبلا له في اللعبة.

طرحنا هذا السؤال على كادر كروي كبير "هل ترون مستقبلا كرويا لبلاتيني؟"، فأجاب "ليس في أي مكان".

يضيف أحد المقربين منه "يقول إنه يرغب في العودة، لكن لم أسمع عن أي شيء ملموس".

ويلوح سؤال في خاطر البعض عما إذا كان منصب رئيس الاتحاد الفرنسي للعبة، يغري طموح بلاتيني سيما أن ولاية الرئيس الحالي نويل لو غريت تنتهي في 2021. وهو ما ردَّ عليه بلاتيني الخميس للموقع الالكتروني لصحيفة "ليكيب" الفرنسية بقوله: "لقد تحدث الكثير من الاصدقاء معي عن ذلك بالفعل.
بعضهم نصحني بالاقدام على هذه الخطوة، والبعض الآخر قال لي ما الهدف من أن أكون رئيسا للاتحاد بينما كنت رئيسا للاتحاد الأوروبي سابقا؟ ولكن حتى هذه الفرصة موعدها يبدو بعيدا. أنا لم أفكر حقا في ذلك حتى الآن".

لو غريت من جانبه يفضل رؤية ديدييه ديشان المدرب الحالي لمنتخب فرنسا بطلة العالم خلفًا له وقال الخميس: "لقد وعدت ديدييه.. بشكل عام أحاول الوفاء بوعودي".

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين

التسعير التلقائي للبنزين.. لماذا انخفض 25 قرشًا فقط؟

منذ حوالي 21 ساعة

بعد واقعة مصطفى أبو تورتة.. "الإفتاء": الشبكة من حق العريس

منذ حوالي 3 ساعات

وقائع جديدة في "خطوبة مصطفى أبوتورتة" (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

رسميا.. تخفيض أسعار البنزين بدءا من الغد

ads

الصور

image description

مباراة الزمالك والمقاصة في صور

image description

مباراة فوز الزمالك على مصر المقاصة وطرد طارق حامد

image description

مراحل صناعة المشابك الخشب

image description

"طالع النخل".. رحلة مغامرة محفوفة بالمخاطر (فيديو)

image description

كواليس قرعة أمم أفريقيا تحت 23 سنة

الأكثر قراءة

والدة عريس "التورتة" تؤكد: ظلت بالقاعة.. وحررنا محضر تشهير

تركى آل الشيخ يقرر مقاضاة المقاول الهارب محمد على (صورة)

صافيناز ترتدي الحجاب: جمعة مباركة (شاهد)

رسميا.. تخفيض أسعار البنزين بدءا من الغد

أيام زمان

تفاصيل آخر 3 أشهر في حياة عبدالمنعم مدبولي

تعرف على سبب "اللطمة" التي تلقتها زينات صدقي من الريحاني

هدى سلطان تكشف سبب مقاطعتها لشقيقها محمد فوزي (فيديو)

سر ضرب تحية كاريوكا لممثلة أمريكية بالحذاء في مهرجان "كان"

الصحة

9 طرق بسيطة للتخلص من التوتر

أفضل 5 مشروبات للتخلص من القلق

تعرف على أسباب القلق وطرق علاجها

6 أنواع من الأطعمة تصيبك بالتوتر.. احذرها

الرئيس نيوز

"المحامين": التحقيق مازال مستمرا مع ضابط المحلة.. ويؤكد: لا تصالح

«حقوق إنسان» بالبرلمان: خفض أسعار المنتجات البترولية مؤشر على تحسن الاقتصاد

جنش: اتحاد الكرة تكفل بعلاجي.. والزمالك لم يمنحني مقدم عقدي دون سبب

"التنمية المحلية" تتابع التزام محطات الوقود بتطبيق خفض أسعار البنزين

منوعات

تلوث الهواء يصيب الأطفال بالقلق

دراسة لحماية الإنسان ضد الإشعاع

حكومات تطالب "فيسبوك" بعدم تشفير الرسائل

الشرطة الهندية تحقق في تشويه صورة المهاتما غاندي

كشكول

بحضور وزير الرياضة.. الجامعة الألمانية بالقاهرة تحتفل بخريجيها الجدد

غداً.. ختام أعمال التحويل الإلكتروني لخريجي الثانوية العامة والدبلومات

بتكلفة مليون جنيه.. تشغيل أول وحدة للطباعة الرقمية بجامعة أسيوط

"فاقوس التعليمية" تصدر قراراً مهماً بشأن عجز المُعلمين (مستند)

إسلام سياسي

الأفتاء:هناك محاولة لإيقاف مسيرة التنمية بالتشكيك في مؤسسات الدولة

منتدى الإرهاب والتدخلات الإقليمية يوصي بإنشاء مركز دولي لمواجهة الأزمات

فلسطينيو الداخل يحيون الذكرى الـ19 لـ"هبة القدس والأقصى"

الجامعة العربية: الهوية الثقافية سلاح الدول العربية والإفريقية لمواجهة الإرهاب


زيت وسكر

البدء في أعمال صب الخرسانة اللازمة لـ34 عمارة بمشروع “JANNA” للإسكان الفاخر بمدينة ملوي الجديدة

وزير الإسكان : طرح 19787 وحدة سكنية بالإعلان الثاني عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى

محافظ الجيزة يفتتح مشروع شارع 306 بالدقي لدعم مشروعات الشباب..ويضم 28 وحدة ثابتة ومتنقلة

التخطيط: 245 مليون جنيه لكل محافظة لتنفيذ مشروعات حياة كريمة

مقالات الرأي
ماجد حبته
العراق الآن.. مشاهد متداخلة!
د. محمد عفيفي
أرمينيا الجميلة المُعذَّبَة «2-2»
مدحت بشاى
الخطاب الدينى وإعلام الصناعات الثقافية
مؤمن المحمدي
رمضان البرنس
المزيد

الثقافة

في "لعبة المغزل" من يقص الجانب الآخر للحكاية؟

بعدسة زين العابدين فؤاد.. آخر صورة للناقد إبراهيم فتحي فى مصر

زين محمود ينشد ببيت السناري الخميس

اتحاد كتاب مصر ينعي الناقد والمترجم إبراهيم فتحي

صفحتنا ع الفيس بوك