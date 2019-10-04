اقتصادي: استقرار المؤشرات في مصر رغم أزمة الاقتصاد العالمي
الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 02:59 م
ياسمين عباسطباعة
قال الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، إن المواطن المصري تقبل برنامج الإصلاح الاقتصادي، بعد رؤيته عددًا من المؤشرات الإيجابية التي حدثت مؤخرًا، مؤكدًا أن المواطن هو البطل الحقيقي لهذا الإصلاح.
وأضاف "العمدة"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن الآثار السلبية والمشاكل ستكون قليلة جدًا، مؤكدًا أن المؤشرات الإيجابية فى ازدياد منذ بداية عام 2019.
وأكد "العمدة"، أن هناك استقرارًا في مؤشرات الاقتصاد الكلى بمصر فى ظل أزمة الاقتصاد العالمى، لافتًا إلى انخفاض معدل البطالة والتضخم هذا الشهر، متابعًا: "الأمور مرت على مصر بسلام". اضغط
وأضاف "العمدة"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن الآثار السلبية والمشاكل ستكون قليلة جدًا، مؤكدًا أن المؤشرات الإيجابية فى ازدياد منذ بداية عام 2019.
وأكد "العمدة"، أن هناك استقرارًا في مؤشرات الاقتصاد الكلى بمصر فى ظل أزمة الاقتصاد العالمى، لافتًا إلى انخفاض معدل البطالة والتضخم هذا الشهر، متابعًا: "الأمور مرت على مصر بسلام". اضغط