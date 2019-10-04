"أديب": قطر تدعم التنظيمات الإرهابية في إفريقيا «فيديو»

قال منير أديب، خبير شئون الجماعات الإرهابية، إن قطر تدعم جماعات العنف والتطرف والإرهاب فى كل دول العالم، مشيرًا إلى أنها تقدم دعمًا سخيًا وعسكريًا ولوجيستيًا لها.



وأضاف "أديب"، عبر مداخلة هاتفية بفضائية "اكسترا نيوز"، أن الدوحة تقدم الدعم للجماعات المتطرفة في شمال إفريقيا، موضحًا أن قطر تدعم التنظيمات الإرهابية الموجودة فى نيجيريا والصومال.



وأشار "أديب" إلى أن الدوحة لها جماعات متطرفة كثيرة في إفريقيا، مؤكدًا أنها بديل حقيقى لتلك التنظيمات التي سقطت فى الموصل بالعراق.