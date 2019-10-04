صور.. ضبط 620 كيلو أسماك مُملحة فاسدة في كفر الشيخ

شنّت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، بالاشتراك مع مديريتي التموين، والصحة، حملة مُوسعة على محلات بيع الأسماك المُملحة، بمركز ومدينة دسوق، للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، بالتزامن مع قرب الاحتفال بمولد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي، والذي يبدأ في 18 أكتوبر الجاري.



وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 620 كجم أسماك مُملحة فاسدة، عبارة عن "فسيخ وسردين"، غير صالح للاستهلاك الآدمي، وتم تحريز الكميات المضبوطة، وتحرير المحاضر اللازمة بالوقائع، وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالحكيم حامد أبوإسماعيل، وكيل الوزارة ـ مدير عام الطب البيطري في كفر الشيخ، أن مديرية الطب البيطري مُستمرة في تنفيذ حملاتها على جميع الأسواق والمحلات العامة والمطاعم؛ لضبط اللحوم، والأسماك، والسلع الغذائية الفاسدة؛ حفاظًا على صحة وسلامة الجميع، محذرًا التجار من التلاعب بأرواح المواطنين.