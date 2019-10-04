الجمعة 04 أكتوبر 2019 الموافق 05 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

رياضة

جنش: لا أعلم سبب عدم حصولي على مقدم تعاقدي مع الزمالك حتى الآن

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 02:51 م
جريدة الدستور
محمد عبدالنبي
طباعة
قال محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى نادي الزمالك، إنه لا يعلم سبب عدم حصوله على مقدم تعاقده من نادي الزمالك حتى الوقت الحالي، متسائلا هل ذلك بسبب إصابته أم لسبب آخر.

وكتب جنش عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "الانستجرام": عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ قَالَ : «لَا يَشْكُرُ اللهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ  » رواه أبوداود في "سننه".

وأضاف جنش:" أنا أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الاتحاد المصري لكرة القدم على تحمل كل تكاليف علاجي حتى الآن، وأشكر جمهور نادي الزمالك العظيم على مشاعركم الجميلة ومساعدتي في تخطى الأزمة والعودة سريعًا إلى الملعب، فدمتم لي خير إخوة".

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 54 دقيقة

صافيناز ترتدي الحجاب: جمعة مباركة (شاهد)

منذ ساعتين

التسعير التلقائي للبنزين.. لماذا انخفض 25 قرشًا فقط؟

منذ ساعة الا ربع

بدء اجتماعات وزراء الرى فى الخرطوم للتوافق حول سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

بعد واقعة مصطفى أبو تورتة.. "الإفتاء": الشبكة من حق العريس

ads

الصور

image description

مباراة الزمالك والمقاصة في صور

image description

مباراة فوز الزمالك على مصر المقاصة وطرد طارق حامد

image description

مراحل صناعة المشابك الخشب

image description

"طالع النخل".. رحلة مغامرة محفوفة بالمخاطر (فيديو)

image description

كواليس قرعة أمم أفريقيا تحت 23 سنة

الأكثر قراءة

والدة عريس "التورتة" تؤكد: ظلت بالقاعة.. وحررنا محضر تشهير

تركى آل الشيخ يقرر مقاضاة المقاول الهارب محمد على (صورة)

صافيناز ترتدي الحجاب: جمعة مباركة (شاهد)

رسميا.. تخفيض أسعار البنزين بدءا من الغد

أيام زمان

تفاصيل آخر 3 أشهر في حياة عبدالمنعم مدبولي

تعرف على سبب "اللطمة" التي تلقتها زينات صدقي من الريحاني

هدى سلطان تكشف سبب مقاطعتها لشقيقها محمد فوزي (فيديو)

سر ضرب تحية كاريوكا لممثلة أمريكية بالحذاء في مهرجان "كان"

الصحة

9 طرق بسيطة للتخلص من التوتر

أفضل 5 مشروبات للتخلص من القلق

تعرف على أسباب القلق وطرق علاجها

6 أنواع من الأطعمة تصيبك بالتوتر.. احذرها

الرئيس نيوز

"المحامين": التحقيق مازال مستمرا مع ضابط المحلة.. ويؤكد: لا تصالح

«حقوق إنسان» بالبرلمان: خفض أسعار المنتجات البترولية مؤشر على تحسن الاقتصاد

جنش: اتحاد الكرة تكفل بعلاجي.. والزمالك لم يمنحني مقدم عقدي دون سبب

"التنمية المحلية" تتابع التزام محطات الوقود بتطبيق خفض أسعار البنزين

منوعات

تلوث الهواء يصيب الأطفال بالقلق

دراسة لحماية الإنسان ضد الإشعاع

حكومات تطالب "فيسبوك" بعدم تشفير الرسائل

الشرطة الهندية تحقق في تشويه صورة المهاتما غاندي

كشكول

بحضور وزير الرياضة.. الجامعة الألمانية بالقاهرة تحتفل بخريجيها الجدد

غداً.. ختام أعمال التحويل الإلكتروني لخريجي الثانوية العامة والدبلومات

بتكلفة مليون جنيه.. تشغيل أول وحدة للطباعة الرقمية بجامعة أسيوط

"فاقوس التعليمية" تصدر قراراً مهماً بشأن عجز المُعلمين (مستند)

إسلام سياسي

الأفتاء:هناك محاولة لإيقاف مسيرة التنمية بالتشكيك في مؤسسات الدولة

منتدى الإرهاب والتدخلات الإقليمية يوصي بإنشاء مركز دولي لمواجهة الأزمات

فلسطينيو الداخل يحيون الذكرى الـ19 لـ"هبة القدس والأقصى"

الجامعة العربية: الهوية الثقافية سلاح الدول العربية والإفريقية لمواجهة الإرهاب


زيت وسكر

البدء في أعمال صب الخرسانة اللازمة لـ34 عمارة بمشروع “JANNA” للإسكان الفاخر بمدينة ملوي الجديدة

وزير الإسكان : طرح 19787 وحدة سكنية بالإعلان الثاني عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى

محافظ الجيزة يفتتح مشروع شارع 306 بالدقي لدعم مشروعات الشباب..ويضم 28 وحدة ثابتة ومتنقلة

التخطيط: 245 مليون جنيه لكل محافظة لتنفيذ مشروعات حياة كريمة

مقالات الرأي
ماجد حبته
العراق الآن.. مشاهد متداخلة!
د. محمد عفيفي
أرمينيا الجميلة المُعذَّبَة «2-2»
مدحت بشاى
الخطاب الدينى وإعلام الصناعات الثقافية
مؤمن المحمدي
رمضان البرنس
المزيد

الثقافة

في "لعبة المغزل" من يقص الجانب الآخر للحكاية؟

بعدسة زين العابدين فؤاد.. آخر صورة للناقد إبراهيم فتحي فى مصر

زين محمود ينشد ببيت السناري الخميس

اتحاد كتاب مصر ينعي الناقد والمترجم إبراهيم فتحي

صفحتنا ع الفيس بوك