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مصر

عرض رؤية مصر لدمج الشباب أمام مؤتمر "الأيسيسكو" في المغرب

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 02:49 م
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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شارك وفد من وزارة البيئة في المؤتمر الإسلامي الثامن لوزراء البيئة المنعقد في مدينة الرباط بالمغرب تحت شعار: (دور العوامل الثقافية والدينية في حماية البيئة والتنمية المستدامة)، وعرض الوفد انجازات مصر ورؤيتها في مجال حماية البيئة وصون مواردها الطبيعية للأجيال القادمة، كذلك جهود الوزارة في دمج الشباب في العمل البيئي؛ لتحقيق آليات التنمية المستدامة.

وبحسب بيان لوزارة البيئة قبل قليل، تضمن حفل الافتتاح إعلان فوز الباحثة المصرية منى محمد عبدالحميد بالمركز الثالث مناصفة في جائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية في العالم الإسلامي (دورة 2018-2019 )، عن بحثها "دراسات مقارنة على النمو وإزالة الرصاص من محلول مائي ملوث باستخدام نوعين من الطحالب الخضراء المزرقة سيانو بكتيريا"، وتسلمها الجائزة جاء ضمن 17 مرشحًا من 13 دولة إسلامية موزعين على فروع الجائزة الخمسة والتي تشمل مجالات أفضل البحوث في مجالات الإدارة البيئية، وتطبيقاتها في الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص، كذلك أفضل الممارسات الريادية في مجال الإدارة البيئية للجمعيات الأهلية، علاوة على أفضل مدينة إسلامية صديقة للبيئة.

وناقش المؤتمر عددًا من التقارير ومشاريع الوثائق ذات الصلة بقضايا البيئة والتنمية المستدامة في العالم الإسلامي، ومنها جھود المنظمة في مجال البيئة والتنمية المستدامة بين الدورتين السابعة والثامنة للمؤتمر، وتضمن عرض الرؤية كشف التقدم المحرز في مشروع إنشاء الأكاديمية الإسلامية للبيئة والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى جهود المنظمة؛ للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية وإدارتھا في الدول الأعضاء، وبرنامجها للاحتفاء بالعواصم الإسلامية الصديقة للبيئة، علاوة على مشروع إنشاء لجنة مشتركة لمنظمة التعاون الإسلامي؛ من أجل التنمية المستدامة، وتفعيل استراتيجية دور العوامل الثقافية والدينية في حماية البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة في العالم الإسلامي.

الجدير بالذكر أن المؤتمر الإسلامي الثامن لوزراء البيئة، نظمته المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، في الفترة من 2 وحتى 3 أكتوبر الجاري، بمشاركة عدد من وزراء البيئة فى الدول الأعضاء بالمنظمة، ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية المهتمة بقضايا البيئة والتنمية المستدامة.

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