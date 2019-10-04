مافيا الغلابة.."الدستور" تخترق عصابات تجارة الأعضاء البشرية عبر "الفيسبوك" (تحقيق)

أحد السماسرة: هتسلمني نفسك 20 يوم..ومتعرفش حد بموضوع الفلوس









"المقابلة الأولى ستكون في منطقة روكسي لإجراء أشعة وتحاليل طبية تثبت تناسق الحالتين مع بعضهما البعض من حيث الأنسجة الدموية"، هذا ما أوضحه الشاب عن أول خطوة في العملية، مؤكدًا على تكفله التام بجميع مصاريف التحاليل والإقامة داخل المستشفى أثناء فترة العملية، مقابل ضمان حقه بكتابة وصل أمانة يقدر بمبلغ 12 ألف جنيه في حالة التراجع عن العملية بعد إجراء التحاليل والأشعات.











مكالمة مسجلة لاتفاقية محرر الدستور من هنا





أحد الحالات: بيعت كليتي عشان أصرف على عيالي..وآخر: كنت عاوز أفتح مشروع

















نقابة الأطباء: الطبيب المتورط في تلك التجارة يتم فصله على الفور









مغامرة أخرى للاتفاق على شراء أعضاء بشرية عبر أحد سماسرة "الفيس بوك"

















أحد الأشخاص الذين ابتاعوا كلية: كنت بعالج ابني الوحيد

































لم تعد تجارة الأعضاء البشرية مقصورة على عمليات مشبوهة تتم في الشوارع الخفية والمعامل الطبية غير المرخصة، بل امتدت لتشمل أنواع تواصل متعددة كان أبرزهم مجموعات سرية على مواقع التواصل الاجتماعي تُجرى من خلالها عملية الاتفاق على شراء أو بيع عضو بشري مثل فصوص الكبد والكلى.وقبل أيام قليلة، استطاعت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات القبض على أدمن صفحة كبيرة على "الفيس بوك" تروج لبيع الأعضاء البشرية، واعترف المتهم بارتكابه الجريمة بعد القبض عليه مباشرة، واستغلاله ظروف المرضى في بيع وشراء كليتهم مقابل عمولات مادية.من هنا خاض محرر "الدستور" مغامرة الاتفاق مع عدد من تجار الأعضاء البشرية على بيع فص كبد أو كلية عبر مجموعات "الفيس بوك" السرية، كشفنا من خلال هذه المغامرة تفاصيل ارتكاب تلك العمليات المشبوهة، التي تستغل مرض المواطنين المحتاجين إلى أي أموال تساعدهم على تلبية مصاريفهم الشخصية.البداية كانت في جروب "أعضاء للبيع" الذي امتلأت منشوراته بعروض بيع وشراء الأعضاء البشرية المصاحبة لنوع فصيلة الدم، ورقم الهاتف للتواصل في حالة توافق الفصيلة، وبالفعل تم من خلاله العديد من عمليات الاتجار في البشر، وهذا ما تأكدنا منه بعد التحدث إلى أحد أعضائه الفعالين عليه دومًا، والمسئول عن أغلب الحسابات الوهمية التي تدير تلك الصفقات المشبوهة."الكلية تمنها 50 ألف جنيه، وفص الكبد بـ150 ألف جنيه"، هذا ما يقوله الشاب الذي تحدثنا إليه من خلال مكالمة مسجلة تثبت إدانته، موضحًا في بداية حديثه أنه يعمل داخل إحدى المستشفيات الخاصة المعروفة في منطقة المعادي، حتى يطمئن العميل على سلامته الصحية أثناء إجراء العملية، فهي لم تكن المرة الأولى له في عقد عملية بيع أعضاء بشرية من خلال الجروب.وبعد الاتفاق معه على بيع كلية مقابل مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه، أوضح لنا تفاصيل سير العملية قبل وبعد تنفيذها، مشيرًا إلى مسئوليته الكاملة عن جميع إجراءات العملية، واستخراج الأوراق الرسمية لها من قبل وزارة الصحة والشهر العقاري، في حين أن القانون يمنع استخراجها للغرباء، ويوفرها فقط في حالة أن الشخصين لديهم صلة قرابة بالفعل.وعن يوم العملية، أخبرنا: "يجب مرافقة أحد أقاربك أو أصدقائك معك في المستشفى حتى يستلم مبلغ الكلية أثناء دخولك إلى غرفة العمليات، كما أن من الشروط الأساسية عدم إخبار أي شخص في المستشفى عن تفاصيل عملية البيع أو ذكر أن هناك مبلغ قد دُفعت بالفعل مقابل بيع الكلية، لأن ببساطة هذه العملية تتم بطريقة غير شرعية، وفقًا لمصالح شخصية تكون جميع الأطراف فيها مستفادة".استطعنا من خلال تتبع صفحات الاتجار في الأعضاء البشرية عبر "الفيس بوك"، التوصل إلى العديد من الحالات الذين استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة لبيع أعضائهم مقابل مبالغ رمزية قد تساعدهم قليلًا في تدبر أمورهم الحياتية، ومن هنا تقابلنا مع أسامة السيد، أحد الشباب الذين استغنوا عن كليتهم تحت رعاية سمسار وكّله أحد المرضى للتفاوض بشأنه.يقول السيد، خلال حديثه مع "الدستور"، إنه توصل لعقد اتفاق من خلال إحدى المنشورات على صفحات "الفيس بوك" المتخصصة في بيع وشراء الأعضاء البشرية، موضحًا أنه قام في البداية بعرض فصيلة دمه ووزنه وسنه كمعلومات مبدأية قبل الاتفاق، وبالفعل تواصل معه سمسار مباشرة لعرض مبلغ 40 ألف جنيه مقابل الكلية، ومبلغ يومي قدره 100 جنيه خلال فترة التجهيز للعملية.وعن مكان العملية، يتابع حديثه: "شعرت بالقلق حين أخبرني بمكان العملية الذي كان داخل مستشفى خاصة في محافظة الجيزة، خاصة بعد إخباري بعدم التفوه بأي تفاصيل تخص الاتفاق مع الأطباء هناك، وبالفعل لم يكن يعلم الطبيب ماهية الاتفاق سوى إجرائه للعملية، وفقًا لأوراق وتصاريح قدمها إليه السمسار، لم أكن أعرف عنها شئ سوى أنها تصاريح رسمية من الشهر العقاري بالتنازل عن الكلية، بالرغم من عدم قيامي بذلك"."لم أفاصل معه في سعر كليتي الخاصة، بسبب احتياجي الشديد للمال في هذه الفترة"، هذا ما يقوله الرجل عن قبوله بهذا السعر الرمزي مقابل التنازل عن كليته، موضحًا أن العملية تمت في خلال 12 يومًا فقط من إجراء التحاليل الطبية التي تكفل لسمسار بنفقاتها المادية، والحجز داخل المستشفى لمدة يوم كامل، في حين أن مدة إجراء العملية كانت ساعة واحدة فقط.أسامة ليس الوحيد الذي خاض عملية بيع أعضاءه البشرية عبر صفحات "الفيس بوك"، رغم وقوع العديد من حالات النصب على تلك الصفحات خصيصًا، في غياب رقابة الجهات المعنية بمراقبة تلك الجرائم المشبوهة.مصطفى عيسى، باع هو الآخر كليته مقابل مبلغ مالي قدره 75 ألف جنيه، موضحًا في حديثه لـ"الدستور"، أنه قد عانى كثيرًا في البحث حتى وصل إلى هذا السعر تحديدًا، بعد تعنت أغلب السماسرة في شراء الكلية مقابل 50 ألف جنيه لا أكثر، لكنه استطاع إقناع شاب ما كان يريد شراء كلية لأحد ذويه مقابل أي ثمن، بل في أسرع وقت ممكن.يستكمل "الشاب تكفل بجميع مصاريفي الشخصية خلال فترة التجهيز للعملية من انتقالات وطعام وأشعات طبية، كما اتفق مع أحد الأطباء المختصين في المسالك البولية على إجراء العملية داخل عيادته الخاصة، مقابل مبلغ معين لم يخبرني به، بشرط عدم معرفة أي شخص عن تفاصيل العملية إلا نحن الثلاثة، واتضح لي أن هذا الطبيب يعتاد على إجراء مثل تلك العمليات في الخفاء".تنص المادة "17" من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من نقل عضوًا بشريًا أو جزء منه بقصد الزراعة، فيما نصت المادة "18" على عدم الإخلال بالعقوبات المقررة من نص القانون ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليونى جنيه كل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية نقل أو زراعة..وجهتنا التالية كانت مخاطبة نقابة الأطباء بشأن تعاملهم مع أي طبيب يتم كشف أمره بأنه متورط في إجراء عمليات مشبوهة من هذا النوع، ومن جهته، أوضح الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، في حديثه لـ"الدستور"، أن الأطباء الذين يتم ضبطهم من قبل الجهات المعنية بسبب مشاركته في تجارة الأعضاء الشرية بطرق غير قانونية، يكون قرار النقابة تجاههم هو الفصل الفوري وعدم مزاولة المهنة مرة أخرى.ويضيف سمير، في تصريحاته لـ"الدستور"، أنه في حالة استخدام أطباء المستشفيات الخاصة دون دراية كاملة منهم بحقيقة الأمر مثل تقديم لهم تراخيص مزورة على أساس أنها موثقة من قبل وزارة الصحة والشهر العقاري، لا يقع عليهم اللوم فهم ليسوا مسئولين عن التحقق من ماهية التصاريح، بل دورهم الوحيد هو إجراء العملية في حين موافقة الطرفين المستفيدين، وتوافر الأوراق الرسمية.في المرحلة التالية قررنا خوض هذه التجربة مرة أخرى، لكن هذه المرة بهدف البحث عن سمسار يبيع الأعضاء البشرية، وبالفعل تواصلنا مع أحدهم للاتفاق على شراء فص كبد وكلى، والذي تبين من خلال الحديث معه أنه لا يستخدم أي أوراق من الأساس سواء كانت رسمية أو مزورة.في بداية الأمر أنكر السمسار أنه على علاقة بهذه التجارة المشبوهة، وبعد عدة محاولات لإقناعه بأننا في أشد الاحتياج للحصول على الكلى وفص الكبد، عاود الاتصال بنا مرة أخرى للتفاوض بشكل مفصل، وأبلغنا أن الكلى متواجدة بفصائل دم معينة مقابل مبلغ قدره 45 ألف جنيه، وفص الكبد مقابل 125 ألف جنيه، بشرط عدم تكفله بأي مستحقات مادية تخص الأشعة والتحاليل أو إجراء العملية في المستشفى."يا باشا احنا مش هنحتاج شهر عقاري ولا تصاريح رسمية، هنعمل العملية في مكان أمان ومحدش هياخد باله"، هذا ما قاله السمسار حين استفسرنا منه عن توافر أي تصاريح قانونية قبل إجراء العملية، معتمدًا في حجته على أن الشهر العقاري لا يقبل باستخراج هذه الأوراق بسهولة لغير الأقارب، كما أنه عمل على تبسيط الأمر طوال المحادثة الهاتفية بهدف المقابلة وجهًا لوجه أولًا.لم يتفوه السمسار بشئ يخص مكان العملية قبل المقابلة الشخصية أولًا، وإجراء التحاليل التي تثبت تناسق الحالتين، مشيرًا إلى خبرته الواسعة في تنفيذ تلك العمليات بشكل ناجح على مدار 3 أعوام سابقة بذات الطريقة عبر صفحات "السوشيال ميديا".بلغ عدد حالات تجارة الأعضاء البشرية في مصر أكثر من 5 آلاف حالة في عام 2018، وفقًا لتقارير أصدرتها من منظمة التحالف الدولي لمكافحة تجارة الأعضاء، التي أكدت احتلال مصر للمركز الثالث عالميًا في تجارة الأعضاء غير المشروعة.بينما كشفت تقارير «التحالف الدولي لمكافحة تجارة البشر»، أن مصر صُنفت ضمن أكثر خمس دول على العالم في تجارة الأعضاء البشرية، لتشهد أكثر من 1500 عملية زراعة أعضاء بطريقة غير قانونية سنويًا.رامي شنودة، هو أحد الحالات التي خاضت تجربة شراء كلية لطفله المريض عبر صفحات "الفيس بوك"، بالاتفاق مع سمسار على توفير كلى متناسقة مع جسد طفله من حيث فصيلة الدم والأنسجة، يقول في حديثه لـ"الدستور"، إن الطريقة التي اتبعها في شراء الكلية كانت غير قانونية، فهو لم يستخرج أي أوراق رسمية من الشهر العقاري أو وزارة الصحة، بالرغم من أن السمسار أكد عليه في بداية الاتفاق عن توفير تلك التصاريح.يستطرد شنودة، أنه توجه مع السمسار إلى الشهر العقاري لاستخراج تصريح رسمي بتنازله عن الكلية مقابل المريض، لكن لم توافق الهيئة حينها على استخراج تلك الورقة بسبب عدم وجود صلة قرابة بينهم، وهنا كانت فرصة السمسار في إقناعه بتنفيذ العملية دون استخراج أي تصاريح، وبالفعل توجهوا إلى المستشفى لإجرائها تحت إشراف أحد الأطباء المختصين."عارف إني عملت حاجة غلط، بس مكنش قدامي حل تاني عشان أعالج ابني"، هذا ما يقوله الرجل عن مشاركته في تلك الجريمة المشبوهة، موضحًا أنه تم تنفيذها داخل مستشفى خاصة كبيرة بمنطقة حلوان، بالاتفاق مع أحد الأطباء هناك مقابل نسبة له من عملية البيع.نصت المادة رقم 240 من قانون العقوبات، على معاقبة أي طبيب العقوبة بالأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.وجهتنا الأخيرة كان مكاتب الشهر العقاري، البداية كانت في مجمع محاكم مصر الجديدة، فجاب محرر "الدستور" بين عدد من موظفي الشهر العقاري سؤالًا عن توثيق إقرار التبرع بالأعضاء، فلم تلق إجابة سوى: "أول مرة نسمع عن الإقرار دا ادخلي للمديرة تقولك".. فقادتنا إحدى الموظفات إلى مكتب رئيس مكتب الشهر العقاري، والتي فوجئت أيضًا بطلبنا، فقالت: "احنا هنا محدش يعرف يعمل الإقرار دا"، مشيرة إلى أن محكمة الزنانيري بشبرا –مكتب شبرا وروض الفرج- هي الوحيدة المسئولة عن هذا النوع من الإقرارات على مستوى الجمهورية.خرجنا من مصر الجديدة متجهين إلى محكمة الزنانيري –مكتب توثيق شبرا وروض الفرج- ليؤكد لنا رئيس المكتب أن هذا النوع من الإقرارات لا تصدر من هنا، مفسرًا أنه لا يزال جديد على هذا المنصب فمدة خدمته فيه لم تتعد شهور معدودة، وخلال هذه الفترة القصيرة لم يصادفني أي نوع مشابه لهذه الإقرارات، فيما اختلف مع رئيس مكتب الشهر العقاري في مصر الجديدة بقوله: هذه الإقرارات يتم إصدارها حسب بطاقة الشخص والمنطقة التابع لها فقط، مشيرًا إلى أن المكتب التابع له منطقتك إذا أرسلك خارجه فهذا يعني وجود شئ خاطئ لأنه لا يجوزلم تثمر هذه الجولة أيضًا عن إجابة شافية لـ "إذا أردت توثيق نيتي بالتبرع بأعضائي بعد وفاتي فماذا أفعل"، ولعلنا وجدنا الإجابة على ذلك عندما توجهنا إلى محطتنا الأخيرة في مكتب الشهر العقاري المقابل لصيدلية الإسعاف بشارع رمسيس، فدلنا أحد الموظفين فيها إلى أن الأمر أكثر تسهيلًا في الشهر العقاري التابع لنقابة المحامين المجاورة لهم، والتي فيها وجدنا ضآلتنا.وجلست محررة "الدستور" مع محمد إبراهيم المحامي، أحد القائمين على الشهر العقاري بنقابة المحامين بمنطقة الإسعاف، ليقول: أعتقد أن الأمر به نوع من الحرمانية لأن هذا الجسد ليس ملك لنا بل هو لله عزوجل، فما أطلبه منك هو العودة لأحد الشيوخ والبحث جيدًا في الأمر قبل القيام بهذا الإقرار، مشيرًا إلى أن الخطوات المطلوبة حال اطمئن قلبك من عدم حرمانية الأمر هي القيام بإجراء رسمي ممثل في كتابة وصية لما بعد الموت، والتي تحتاج إلى أن تكون بطاقتك سارية، فنقوم بكتابتها بصيغة معينة وتأخذ رقمًا ليضمن لك حق الرجوع فيها، فتعودي إلينا مرة أخرى لتلغي الوصية من خلال هذا الرقم.