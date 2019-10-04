8.3 مليار جنيه قيمة تداول البورصة المصرية في أسبوع

قفز المؤشر الرئيسي للبورصة " اى جى اكس30" بنسبة 2.6 %، لدى معاملات الأسبوع الماضي، ليصل إلى مستوى 14217 نقطة.



وأظهر التقرير الأسبوعى للبورصة ارتفاع المؤشر الثانوى " اى جى اكس70" بنسبة 4.7 % لينهى تعاملات الأسبوع عند مستوى 522.3 نقطة، مضيفا، أن إجمالي القيمة السوقية بلغت 8.713 مليار جنيه بارتفاع بلغت نسبته 2.58 %.



ولفت تقرير البورصة الى إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي بلغت نحو 8.3 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو مليون و594 ألف ورقة مالية، تم تنفيذها من خلال 130 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 9.6 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.415 مليون ورقة تم تنفيذها من خلال 137 ألف عملية بيع وشراء.